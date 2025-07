"L'Amore non ha stagione": Trani e Bisceglie contro l'abbandono degli animali domestici

Non abbandonare: Se non si può più accudire un animale, è doveroso cercare soluzioni responsabili tramite affidamenti a persone fidate o associazioni animaliste.

Adottare: I rifugi e i centri di recupero sono pieni di animali in cerca di una seconda possibilità. Adottare è un gesto di profondo rispetto e civiltà.

Segnalare: Chiunque sia testimone di abbandoni, maltrattamenti o situazioni di pericolo per gli animali è invitato a segnalarlo alle autorità o alle associazioni di tutela.

Sensibilizzare: Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli animali tra familiari e amici è cruciale per combattere l'indifferenza.

Sterilizzare: Una scelta responsabile per prevenire nascite non programmate e contenere il randagismo, a beneficio degli animali e della sicurezza del territorio.

L'estate, con il suo richiamo alle vacanze e ai cambiamenti di routine, si rivela purtroppo un periodo critico per un fenomeno che macchia la nostra civiltà: l'abbandono degli animali domestici. Un atto di crudeltà inaccettabile che ogni anno condanna migliaia di esseri viventi a un destino incerto e doloroso. Proprio per contrastare questa piaga e promuovere una cultura di maggiore consapevolezza e responsabilità, l'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie lancia una campagna di sensibilizzazione essenziale. Perché l'amore, quello vero, non ha stagione né scadenza. L'iniziativa, dal titolo evocativosi rivolge a tutta la cittadinanza con l'obiettivo primario di promuovere comportamenti etici e responsabili tra i possessori di animali, spesso vittime di una scarsa cultura dell'accudimento che ne mette a rischio la vita.Questa campagna rientra in un più ampio piano di comunicazione e informazione gestito dal Segretariato Sociale, affidato alla Cooperativa Sociale SHALOM. Lo scopo è contribuire a educare la comunità a stili di vita ispirati al mutuo aiuto, alla solidarietà e, più in generale, a comportamenti etici che mirano al benessere collettivo. I numeri del fenomeno dell'abbandono sono allarmanti: si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati oltre 50 mila cani e circa 80 mila gatti. La campagna "L'amore non ha stagione" vuole, quindi, ricordare il grave impatto che questo gesto crudele ha non solo sull'animale stesso, ma sull'intera società, con conseguenze etiche, sociali e ambientali.Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell'Ufficio di Piano, ha ribadito con forza il messaggio centrale: "L'abbandono di un animale è un atto di crudeltà. Con questa campagna si vuole ricordare che l'amore per i nostri amici a quattro zampe non può e non deve essere soggetto al cambiamento delle stagioni, delle abitudini o delle comodità". Attolico ha sottolineato come il rispetto, la cura e l'affetto verso gli animali domestici siano un chiaro "segno di senso civico" e un "esempio per i più giovani", promuovendo la responsabilità all'interno delle comunità. La campagna sollecita alcuni buoni comportamenti fondamentali:A partire dalla prossima settimana, la campagna prenderà forma concreta nelle città di Trani e Bisceglie con l'affissione di manifesti pubblicitari, la distribuzione di volantini in luoghi sensibili e la diffusione di un filmato di 30 secondi contro l'abbandono. Un impegno corale per un'estate di maggiore consapevolezza e rispetto.Non si può che essere contenti per questa campagnache già nel titolo è più di un semplice monito, ma è un appello alla coscienza collettiva. Ci ricorda che l'affetto e la cura verso i nostri animali domestici non sono un optional, ma un impegno morale e civico. Promuovere l'adozione responsabile, la sterilizzazione, la segnalazione di abusi e, soprattutto, non abbandonare mai, sono gesti concreti che riflettono il livello di civiltà di una comunità. Solo coltivando un profondo rispetto per ogni forma di vita possiamo costruire una società più giusta e solidale, dove il benessere degli animali sia parte integrante del benessere di tutti.