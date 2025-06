Allarme avvelenamenti di animali nel Quartiere Sant'Angelo a Trani

"Sono in possesso d'informazioni certe e circostanziate secondo le quali, specie nella zona del Quartiere Sant'Angelo, ed in via Superga nello specifico si sono verificati numerosi episodi di avvelenamenti nei confronti di animali (cani e gatti) sia randagi che appartenenti a privati cittadini. Una vera e propria strage davanti alla quale non possiamo rimanere in silenzio o insensibili. Si chiede una maggiore attenzione nei confronti degli animali e chiedo in particolare ad Amiu di prestare particolare cura quando praticano disifenstazioni. Personalmente mi sto attivando perché, tramite denunce e contestuali indagini si risalga al responsabile o ai responsabili, se più di uno come già si sospetta e faccio un appello perché, una volta scoperti, siano applicate le pene previste in caso di maltrattamenti o uccisione di animali (legge 544 - ter): da sei mesi a due anni di reclusione, con multe tra i 5 mila ed i 30 mila euro. Rivolgo infine un appello ai padroni di animali di prestare la massima attenzione affinché non lascino liberi in parchi o spazi verdi i loro cani, in particolare, tenendoli al guinzaglio, onde evitare spiacevoli sorprese, come quelle verificatesi in questi ultimi giorni".