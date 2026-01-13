Sant'Antonio Abate, alla parrocchia San Giovanni la tradizionale benedizione degli animali

Sabato 17 gennaio, in occasione della memoria liturgica di Sant'Antonio Abate, la parrocchia San Giovanni di Trani ospiterà un appuntamento molto atteso dalla comunità.



Alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la tradizionale benedizione degli animali. Un momento di fede, affetto e tradizione che richiama ogni anno famiglie e fedeli con i propri amici a quattro zampe, per affidare alla protezione del santo patrono degli animali domestici la salute e il benessere dei loro compagni di vita.



Un'occasione anche per riflettere sull'importanza del rispetto verso tutte le creature e sull'armonia tra l'uomo e il creato.