Cani, gatti
Cani, gatti
Religioni

Sant'Antonio Abate, alla parrocchia San Giovanni la tradizionale benedizione degli animali

In occasione della memoria liturgica di Sant'Antonio Abate

Trani - martedì 13 gennaio 2026 9.53
Sabato 17 gennaio, in occasione della memoria liturgica di Sant'Antonio Abate, la parrocchia San Giovanni di Trani ospiterà un appuntamento molto atteso dalla comunità.

Alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la tradizionale benedizione degli animali. Un momento di fede, affetto e tradizione che richiama ogni anno famiglie e fedeli con i propri amici a quattro zampe, per affidare alla protezione del santo patrono degli animali domestici la salute e il benessere dei loro compagni di vita.

Un'occasione anche per riflettere sull'importanza del rispetto verso tutte le creature e sull'armonia tra l'uomo e il creato.
  • Animali
Altri contenuti a tema
"Aves Trani 2025", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo Eventi e cultura "Aves Trani 2025", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo Domenica 30 novembre mostra ornitologica e laboratori pet therapy con ingresso libero
Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani Vita di città Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani Rosaria Lopopolo ci racconta in video com’è nato questo piccolo angolo di felicità
Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia Vita di città Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia Inaugurato il 23 ottobre con la benedizione ai luoghi e agli animali in un'atmosfera gioiosa, emozionata e "gattosa"
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino La denuncia di una residente
17 "L'Amore non ha stagione": Trani e Bisceglie contro l'abbandono degli animali domestici Enti locali "L'Amore non ha stagione": Trani e Bisceglie contro l'abbandono degli animali domestici L'Ambito Territoriale lancia una campagna di sensibilizzazione estiva per promuovere cura e responsabilità, di fronte a numeri allarmanti e un richiamo al senso civico
Allarme avvelenamenti di animali nel Quartiere Sant'Angelo a Trani Politica Allarme avvelenamenti di animali nel Quartiere Sant'Angelo a Trani Raffaella Merra (Azione) denuncia una "vera e propria strage" di cani e gatti, chiedendo attenzione ad Amiu e sollecitando indagini per individuare i responsabili
Trani, un biacco si rifugia dietro un distributore di bevande, salvato dal Wwf Ambiente Trani, un biacco si rifugia dietro un distributore di bevande, salvato dal Wwf Pasquale Salvemini:"Non solo è innocuo ma si nutre di vipere e topi"
Cinghiale a bordo: passeggero insolito su una Vespa a Trani Cinghiale a bordo: passeggero insolito su una Vespa a Trani Lo strano avvistamento a Capirro nella serata di martedì ha attirato l'attenzione
Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano " alle donne contro l'amore malato
13 gennaio 2026 Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano" alle donne contro l'amore malato
Ex Angelini, giù il "muro della paura ": demolizione totale in Via Maiorano
13 gennaio 2026 Ex Angelini, giù il "muro della paura": demolizione totale in Via Maiorano
Trani, degrado sotto la Caserma: "Voragini e rifiuti davanti alle pattuglie "
13 gennaio 2026 Trani, degrado sotto la Caserma: "Voragini e rifiuti davanti alle pattuglie"
Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani
13 gennaio 2026 Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani
Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
13 gennaio 2026 Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto
"Altro che fatalità, ecco le prove dell'inerzia ". L'agronomo Guerra apre l'archivio: perizie ignorate e articoli di giornale che annunciavano il taglio già nel 2021 e 2023
12 gennaio 2026 "Altro che fatalità, ecco le prove dell'inerzia". L'agronomo Guerra apre l'archivio: perizie ignorate e articoli di giornale che annunciavano il taglio già nel 2021 e 2023
Adriatica Trani: carattere, reazione e qualità nel big match casalingo
12 gennaio 2026 Adriatica Trani: carattere, reazione e qualità nel big match casalingo
Lavinia Group Volley Trani: ripartenza vincente dopo la sosta e vetta solitaria della classifica
12 gennaio 2026 Lavinia Group Volley Trani: ripartenza vincente dopo la sosta e vetta solitaria della classifica
Un campo, una storia: Trani ricorda Vincenzo Povia
12 gennaio 2026 Un campo, una storia: Trani ricorda Vincenzo Povia
Soccer Trani, Moscelli: «Espulsioni? Abbiamo sbagliato, ma l’arbitraggio da rivedere»
12 gennaio 2026 Soccer Trani, Moscelli: «Espulsioni? Abbiamo sbagliato, ma l’arbitraggio da rivedere»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.