Canarini
Canarini
Eventi e cultura

"Aves Trani 2025", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo

Domenica 30 novembre mostra ornitologica e laboratori pet therapy con ingresso libero

Trani - mercoledì 26 novembre 2025 10.09
"Aves Trani 2025" è la Mostra Ornitologica e Laboratori di didattica pet che si terrà domenica 30 novembre alla Galleria Belmondo di Trani (Via Mario Pagano 244, nelle vicinanze di Piazza Vittorio Emanuele). Sarà possibile visitare la mostra dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ingresso libero.

L'evento si avvale della partecipazione di A.O.N.B. (Associazione Ornitologica Nord Barese di Trani) e dell'Associazione Piccoli Appassionati di Canarini A.P.S. Bari, nata nel 2022 dalla grande passione e dall'esperienza pluriennale del suo presidente Giuseppe Albergo, allevatore ornitologico pluridecorato e di fama mondiale, che sin da adolescente ha scoperto i benefici emotivi che la compagnia di un canarino può generare.

A.P.S. Bari - Cosa facciamo
Mission dell'A.P.S. Bari è la Didattica Pet: "Portiamo i nostri canarini nelle scuole, negli ospedali pediatrici, nelle case di riposo, nei centri di riabilitazione e ovunque la nostra presenza venga richiesta. Proponiamo attività gratuite che, oltre a trasmettere conoscenze ornitologiche, diffondono il benessere e il rispetto per gli animali. Allo stesso tempo, aiutiamo e supportiamo con passione tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo, offrendo consigli pratici e sostegno a chi vuole allevare anche un solo canarino. L'associazione è nata proprio per accogliere e guidare i "piccoli appassionati": persone che, pur non essendo allevatori professionisti, desiderano vivere la gioia della compagnia e della cura di questi straordinari animali".

Cosa crediamo
"Per noi il canarino rappresenta molto più del semplice ospite di una gabbietta, tenuto per il piacere estetico o per ascoltare il suo canto. La nostra esperienza quotidiana ci insegna che il canarino diventa presto un vero compagno di vita, capace di instaurare un legame affettivo con chi se ne prende cura. La sua presenza in casa o nelle strutture dove svolgiamo la nostra Didattica Pet ha un impatto concreto sul benessere delle persone: il canarino porta leggerezza nelle giornate, regala un sorriso nei momenti di solitudine, offre conforto e stimoli emotivi anche a chi attraversa situazioni difficili, come malattie, momenti di fragilità o isolamento".

L'esperienza del dono
"Come associazione, crediamo fortemente che il benessere e la gioia derivanti dall'incontro con un canarino debbano essere accessibili a chiunque, specialmente a chi ne ha più bisogno. Per questo motivo, abbiamo spesso scelto di donare i nostri canarini a bambini, anziani o persone che stanno attraversando momenti difficili, sempre in accordo e con il coinvolgimento delle loro famiglie".

I sostenitori
"Attualmente abbiamo più di 300 sostenitori: persone di ogni età e provenienza che condividono con noi la passione per i canarini e il desiderio di diffondere benessere, conoscenza e solidarietà. Tra loro ci sono allevatori esperti, semplici amatori e chi magari possiede un solo canarino, ma anche tanti amici che hanno scelto di darci fiducia e accompagnarci nelle attività educative, sociali e divulgative".

Unisciti a noi
"Entrare nella nostra comunità è semplice. Ogni anno è prevista una libera donazione che permette di ricevere il calendario con le foto di tutti i sostenitori. In questo modo si entra a far parte della nostra famiglia di appassionati e si viene inseriti nel loro elenco. I sostenitori vengono aggiunti a un gruppo WhatsApp, dove ci si aiuta fra appassionati e allevatori esperti, condividendo consigli e soluzioni".
  • Animali
Altri contenuti a tema
Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani Vita di città Un'esplosione di fusa e coccole: la video intervista a Rosaria Lopopolo, la "fatina" dei gatti a Trani Rosaria Lopopolo ci racconta in video com’è nato questo piccolo angolo di felicità
Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia Vita di città Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia Inaugurato il 23 ottobre con la benedizione ai luoghi e agli animali in un'atmosfera gioiosa, emozionata e "gattosa"
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino La denuncia di una residente
17 "L'Amore non ha stagione": Trani e Bisceglie contro l'abbandono degli animali domestici Enti locali "L'Amore non ha stagione": Trani e Bisceglie contro l'abbandono degli animali domestici L'Ambito Territoriale lancia una campagna di sensibilizzazione estiva per promuovere cura e responsabilità, di fronte a numeri allarmanti e un richiamo al senso civico
Allarme avvelenamenti di animali nel Quartiere Sant'Angelo a Trani Politica Allarme avvelenamenti di animali nel Quartiere Sant'Angelo a Trani Raffaella Merra (Azione) denuncia una "vera e propria strage" di cani e gatti, chiedendo attenzione ad Amiu e sollecitando indagini per individuare i responsabili
Trani, un biacco si rifugia dietro un distributore di bevande, salvato dal Wwf Ambiente Trani, un biacco si rifugia dietro un distributore di bevande, salvato dal Wwf Pasquale Salvemini:"Non solo è innocuo ma si nutre di vipere e topi"
Cinghiale a bordo: passeggero insolito su una Vespa a Trani Cinghiale a bordo: passeggero insolito su una Vespa a Trani Lo strano avvistamento a Capirro nella serata di martedì ha attirato l'attenzione
Animali, a Trani è arrivato il gelo. Parte la Campagna LNDC "Dona una coperta" al rifugio più vicino Attualità Animali, a Trani è arrivato il gelo. Parte la Campagna LNDC "Dona una coperta" al rifugio più vicino Proteggili dal freddo e scalda il tuo cuore: ecco dove è possibile donare la propria coperta
Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività
26 novembre 2025 Ok Sigma di Trani spegne la sua prima candelina: un anno di attività
Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella "
26 novembre 2025 Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più Bella"
Formazione promossa da Unsic Trani: focus su previdenza e assistenza ai cittadini
26 novembre 2025 Formazione promossa da Unsic Trani: focus su previdenza e assistenza ai cittadini
Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
25 novembre 2025 Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti
La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
25 novembre 2025 La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta
Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
25 novembre 2025 Sottoscritto il “Protocollo per la tutela degli orfani speciali nel contesto giudiziario”
Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
25 novembre 2025 Giornata contro la violenza sulle donne, quattro mesi di eventi
Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
25 novembre 2025 Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettorale del 2026 con coraggio e determinazione»
Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
25 novembre 2025 Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
25 novembre 2025 Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.