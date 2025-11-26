"Aves Trani 2025", canarini protagonisti alla Galleria Belmondo

"Aves Trani 2025" è la Mostra Ornitologica e Laboratori di didattica pet che si terrà domenica 30 novembre alla Galleria Belmondo di Trani (Via Mario Pagano 244, nelle vicinanze di Piazza Vittorio Emanuele). Sarà possibile visitare la mostra dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ingresso libero.



L'evento si avvale della partecipazione di A.O.N.B. (Associazione Ornitologica Nord Barese di Trani) e dell'Associazione Piccoli Appassionati di Canarini A.P.S. Bari, nata nel 2022 dalla grande passione e dall'esperienza pluriennale del suo presidente Giuseppe Albergo, allevatore ornitologico pluridecorato e di fama mondiale, che sin da adolescente ha scoperto i benefici emotivi che la compagnia di un canarino può generare.



A.P.S. Bari - Cosa facciamo

Mission dell'A.P.S. Bari è la Didattica Pet: "Portiamo i nostri canarini nelle scuole, negli ospedali pediatrici, nelle case di riposo, nei centri di riabilitazione e ovunque la nostra presenza venga richiesta. Proponiamo attività gratuite che, oltre a trasmettere conoscenze ornitologiche, diffondono il benessere e il rispetto per gli animali. Allo stesso tempo, aiutiamo e supportiamo con passione tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo, offrendo consigli pratici e sostegno a chi vuole allevare anche un solo canarino. L'associazione è nata proprio per accogliere e guidare i "piccoli appassionati": persone che, pur non essendo allevatori professionisti, desiderano vivere la gioia della compagnia e della cura di questi straordinari animali".



Cosa crediamo

"Per noi il canarino rappresenta molto più del semplice ospite di una gabbietta, tenuto per il piacere estetico o per ascoltare il suo canto. La nostra esperienza quotidiana ci insegna che il canarino diventa presto un vero compagno di vita, capace di instaurare un legame affettivo con chi se ne prende cura. La sua presenza in casa o nelle strutture dove svolgiamo la nostra Didattica Pet ha un impatto concreto sul benessere delle persone: il canarino porta leggerezza nelle giornate, regala un sorriso nei momenti di solitudine, offre conforto e stimoli emotivi anche a chi attraversa situazioni difficili, come malattie, momenti di fragilità o isolamento".



L'esperienza del dono

"Come associazione, crediamo fortemente che il benessere e la gioia derivanti dall'incontro con un canarino debbano essere accessibili a chiunque, specialmente a chi ne ha più bisogno. Per questo motivo, abbiamo spesso scelto di donare i nostri canarini a bambini, anziani o persone che stanno attraversando momenti difficili, sempre in accordo e con il coinvolgimento delle loro famiglie".



I sostenitori

"Attualmente abbiamo più di 300 sostenitori: persone di ogni età e provenienza che condividono con noi la passione per i canarini e il desiderio di diffondere benessere, conoscenza e solidarietà. Tra loro ci sono allevatori esperti, semplici amatori e chi magari possiede un solo canarino, ma anche tanti amici che hanno scelto di darci fiducia e accompagnarci nelle attività educative, sociali e divulgative".



Unisciti a noi

"Entrare nella nostra comunità è semplice. Ogni anno è prevista una libera donazione che permette di ricevere il calendario con le foto di tutti i sostenitori. In questo modo si entra a far parte della nostra famiglia di appassionati e si viene inseriti nel loro elenco. I sostenitori vengono aggiunti a un gruppo WhatsApp, dove ci si aiuta fra appassionati e allevatori esperti, condividendo consigli e soluzioni".