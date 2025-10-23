Gatti, amore e tanta tenerezza: aperto a Trani il primo Cat Café in Puglia

In un mondo in cui si fa la fila per assicurarsi l'ultimo modello di smartphone o i saldi del Black Friday, vedere una folla in attesa per l'apertura di un locale che ha i gatti come padroni di casa - attesa resa speciale da una campagna social che ha portato Trani sulle prime pagine di numerosissime testate nazionali in quanto primo Cat Café in Puglia - non può che suscitare una sensazione piacevole e che ha il sapore di una cosa buona arrivata in Città.Dopo un centellinarsi di notizie più o meno misteriose, di inviti sui social da parte di adorabili micetti, ilè stato inaugurato nel tardo pomeriggio con le sue ampie vetrate di fronte al mare, (proprio nei pressi delle giostrine della Villa comunale dove risiede una colonia felina), con la benedizione di donla rimozione della copertura della insegna e il taglio del nastro da parte della ideatrice di questo progetto pionieristico nella Regione. Tanta emozione, ma anche commozione, nelle parole di, la giovane biscegliese - dalla grazia, l'eleganza e la discrezione che ricordano quelle di un gatto!- che ha scelto Trani per realizzare il suo sogno. "Un sogno realizzato dopo tante difficoltà : anzi – come ha detto nel suo commosso discorso inaugurale più volto interrotto dalle lacrime e dagli applausi di incitamento e affetto dei tanti presenti – un invito a non perdere mai il coraggio di inseguire i propri sogni". Alle lacrime con il peso dello scoraggiamento di chi non aveva creduto in lei, si sono sovrapposte quelle piene della luce di gratitudine verso le persone senza le quali questo sogno non sarebbe stato realizzabile: i propri genitori, "i migliori che avessi potuto desiderare", una sorella della quale dice di sentirsi orgogliosa "quando mi dicono che le assomiglio" e, ancora, un lungo, bellissimo elenco di amiche, le amiche del cuore, con una dedica speciale rivolto a ognuna di loro.Non ho fatto altro che unire la mia professione legata alla ristorazione alla mia grande passione per i gatti e al desiderio di trasmettere l'amore che danno, di far capire che non sono quegli esseri semplicemente legati alla casa ma creature meravigliose capaci di restituire infinite volte l'amore che viene a loroUn locale che non vuole affatto costituire banalmente una novità nella scenografia urbana, ma un progetto che è un monito, un messaggio forte e chiaro: l'idea che sia possibile condividere anche spazi che prima erano inaccessibili agli animali domestici - come un luogo di ristorazione - in assoluta serenità e rispetto. Questi gatti nel Mooncat cafè hanno la loro casa: un doppio ingresso garantisce la sicurezza, perché non possano uscire in strada. Sono puliti, hanno i loro giochi, le loro strutture per arrampicarsi e divertirsi con chi vorrà coccolarli . Rosaria e il suo staff sperano che questo locale possa creare amore, amore per gli animali e quindi una comunità migliore. Oltretutto gnuno di questi gatti porta con sé una storia drammatica ma a lieto fine:, sono gatti che hanno ancora su di sé i segni dei maltrattamenti e della violenza – una coda rotta, una zampina monca: ma anche dolcezza e simpatia contagiose, che ricordano che adottare, prendersi cura, raccogliere questi animali significa arricchire la propria vita.Poche regole e semplici quelle da seguire nel locale: non prenderli in braccio, non dar loro da mangiare, anche se la tentazione è forte, non fotografarli con il flash; mentre coccole, carezze e giochi sono assolutamente graditi."È un locale aperto anche ai bambini", ha sottolineato col suo dolcissimo sorriso Rosaria: "è davvero un luogo ideale anche per famiglie dove si potranno condividere colazione, rinfreschi, aperitivi: e la presenza di tanti giovanissimi a questa festa di stasera mi dà proprio il senso di quanto possa essere importante un locale di questo genere, che possa insegnare ai più piccoli il rispetto e l'amore per per animali, specie quelli abbandonati come i nostri" .""Sarebbe bellissimo, un sogno che è davvero si farebbe ancora più prezioso. Ho già contatti con Irene carbonara stiamo pensando come poter collaborare per poter sensibilizzare ancora di più la cittadinanza a contribuire alla tutela e alla protezione di queste adorabili creature". In un momento in cui proprio a Trani ci sono episodi terribili di violenza e avvelenamenti dei gatti sarebbe davvero bello che il sogno di questa ragazza potesse diventare un nuovo piccolo passo per una comunità migliore.