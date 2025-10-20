Gatti
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino

La denuncia di una residente

lunedì 20 ottobre 2025 11.14
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una residente di via Paolo Borsellino che denuncia pubblicamente quanto segue attraverso la redazione di TraniViva.

Gentile redazione, scrivo per segnalare un episodio che ha destato molta preoccupazione tra i residenti di via Paolo Borsellino, a Trani. Negli ultimi giorni, infatti, due gatti sono stati trovati morti in circostanze sospette.

Nonostante la gravità della situazione, ad oggi non si è registrato alcun intervento da parte delle autorità competenti. Sarebbe importante che venissero eseguiti accertamenti per chiarire le cause del decesso, anche attraverso l'intervento dei servizi veterinari dell'ASL, in modo da escludere o confermare l'ipotesi di un avvelenamento.

Gli animali randagi e quelli accuditi dai cittadini fanno parte della vita del nostro quartiere, e meritano rispetto e tutela. È auspicabile che episodi come questo non vengano sottovalutati e che si intervenga tempestivamente per prevenire ulteriori tragedie.

Confido che la vostra testata possa dare voce a questa segnalazione, nella speranza che le istituzioni competenti si attivino al più presto.
