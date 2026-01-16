Zoomiguana conquista Trani: il "villaggio" dove il business si mette al servizio del benessere animale e del "bambino che è in noi"

20 foto Zoomiguana Trani

C'è un sottile ma fondamentale confine che separa la semplice vendita di prodotti dalla promozione di una cultura. Nel settore della pet economy, questo confine si misura non tanto nel fatturato, quanto nella capacità di trasformare l'acquisto in un atto di responsabilità ed emozione. È con questa premessa che l'apertura del nuovo megastorea Trani, avvenuta venerdì 16 gennaio 2026, assume un significato che va oltre il taglio del nastro commerciale. L'arrivo in città della nota catena campana non porta solo scaffali e vetrine, ma un modello etico in cui il "profitto" è subordinato a un valore più alto: la qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe e la riscoperta della meraviglia da parte di chi li accoglie.Sin dalle prime ore del mattino, lo store è stato preso d'assalto, confermando l'intuizione del CEO e fondatore. Ed è proprio dalle sue parole che emerge l'anima profonda del progetto, nato nel lontano dicembre 2011. "Ne è passato di tempo dal primo store – racconta Catania con emozione – ma l'entusiasmo è intatto. A me piacciono le inaugurazioni perché ci danno la carica".Ma la vera chiave di lettura offerta dal fondatore riguarda il target di riferimento, che non è solo anagrafico ma psicologico: "Non vogliamo solo i bambini, ma anche il bambino che è nell'adulto", ha dichiarato Catania, offrendo una riflessione quasi poetica. "Il bambino che è dentro di noi ci sarà fino alla fine, come è giusto che sia. Bisogna coccolarlo e noi lo facciamo attraverso questo mondo straordinario"., dunque, non vende solo accessori, ma recupera quello stupore infantile che lega l'uomo alla natura.Un altro pilastro sottolineato con forza da Catania è il valore delle persone. In un settore spesso dominato dai numeri, il CEO sposta l'attenzione sul capitale umano: "Siamo una squadra bella, unita, compatta e con grande rispetto. I miei collaboratori sono prestigiosissimi". La filosofia è chiara: il connubio uomo-animale è perfetto solo se c'è rispetto reciproco, e questo rispetto deve partire proprio da chi lavora nello store. "Siamo qui per raccogliere qualsiasi problematica o suggerimento", conclude Catania, ribadendo che la comunità non troverà venditori ma alleati.Questa visione si traduce operativamente nel concetto di formazione. Come sottolineato dalla Dott.ssaResponsabile Marketing del gruppo, e confermato dal responsabile dello store di Trani, Demetrio Capurso, l'approccio è consulenziale: "Lo spirito è formare e informare. Avvicinare i bambini al mondo animale significa costruire gli uomini consapevoli di domani". Dai corsi di acquariologia ai consigli pre-adozione, tutto è offerto gratuitamente. "Qui il cliente non troverà venditori, ma consulenti specializzati – ribadisce Capurso – trattando esseri viventi, la preparazione è tutto".In un mercato talvolta opaco,alza l'asticella della legalità. Il Responsabile Generaleha voluto lanciare un messaggio forte: "Tutti i nostri animali hanno una filiera certificata e sono nati in cattività. Non c'è nessun esemplare prelevato dal suo habitat naturale". Una garanzia di trasparenza che tutela la biodiversità.All'evento non è mancato il tocco glamour con la presenza della showgirl, testimonial dell'evento e storica amante degli animali, "Bisogna curarli – ha detto - e amarli come esseri umani" e il sostegno delle istituzioni. Il Sindaco di Traniha accolto con favore l'investimento: "La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale. Ai piccoli commercianti dico di non temere i grandi centri, ma di saper adattarsi puntando sul valore aggiunto della prossimità".Soddisfazione anche dal Consigliere Regionale: "La scelta di Trani conferma che la nostra piazza è corteggiata e studiata dagli investitori. I nostri amici animali devono stare bene perché fanno stare bene noi".L'inaugurazione di Trani segna un punto di svolta.dimostra che è possibile fare impresa mettendo al centro la dignità dell'essere vivente e l'emozione umana. L'iniziativa commerciale diventa così un presidio di civiltà: ogni acquario allestito e ogni consulenza erogata non rispondono solo a una logica di mercato, ma a una missione precisa. Quella di garantire che ogni animale trovi una famiglia informata e rispettosa, capace di "rispettarsi a vicenda", come auspica Catania.