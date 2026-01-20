"Irene è il mio eroe di Trani": in un tema il riconoscimento al volontariato per i gatti randagi

Tutto è nato casualmente da una prova di inglese, un tema che invitava a segnalare al Sindaco l'azione di un cittadino meritevole di un riconoscimento per qualcosa di speciale. Ebbene, due ragazzi - su tre con la stessa traccia assegnata - senza suggerimenti, ma con parole sorprendentemente mature e davvero toccanti per l'eroe designato, hanno indicato la fondatrice e anima instancabile de "Ilcome esempio di eroismo civico."In risposta al vostro invito, scrivo questa proposta per suggerire la mia idea di un eroe locale, che merita di essere onorato e di cui far conoscere il valore. Il mio eroe è ben conosciuto in città. La mia scelta è Irene Carbonara, presidente e fondatrice dell'associazione Il Collare Rosso Onlus. Sta dedicando tutta la sua vita a salvare animali dall'abbandono e dai rifugi, dove spesso sono rimasti per anni. Ogni giorno, insieme ai suoi volontari, aiuta a nutrire i gatti randagi in tutti i quartieri, monitora la loro salute occupandosi anche delle vaccinazioni e della sterilizzazione, per prevenire il sovrappopolamento e le malattie. Uno dei motivi principali che mi ha portato a scegliere Irene è il modo instancabile e appassionato con cui si prende cura dei suoi amici a quattro zampe. Continua a lavorare ogni giorno in tutte le strade della città, indipendentemente dalla sua età, e segue anche gli animali dopo l'adozione. Se la mia scelta verrà accettata, suggerisco che il Consiglio istituisca un fondo per aiutare una clinica di primo soccorso per animali e per sostenere il lavoro dei volontari."Poche righe che hanno commosso la stessa Irene, stupita del fatto che dei ragazzini riconoscano la fatica che c'è dietro questa azione e la sordità della Amministrazione: leggere che "il mio eroe è una persona ben conosciuta in città" appare quasi una denuncia di questa sordità, una denuncia che Irene affida di continuo ai social, a articoli sulle testate locali, a richieste di tesseramenti per sostenere le innumerevoli spese da affrontare per il sol fatto di non aver coscienza di vedersi affidare gatti che le vengono portati in condizioni disperate e abbandonarli a morte certa tra terribili sofferenze.La casa di Irene è diventata negli anni un vero ospedale felino, un pronto soccorso permanente che accoglie i casi più gravi e lo stallo delle attese di adozione per le bestiole che non possono essere restituite alla strada. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda una gattina investita nei pressi della Villa Comunale, dove è presente una delle colonie feline assistite dalla onlus: fratture multiple a entrambe le zampine, giorni di interventi chirurgici, una lunga convalescenza già destinata a casa di, una delle volontarie che, come Irene, ha trasformato la propria abitazione in un rifugio e pronto soccorso per gatti.Irene è avanti con gli anni, e nel tema è sottolineato, così come lo ripete da tempo Iei stessa: "Le forze mi vengono meno. Vorrei garantire una continuità della mia azione, visto che ormai da tempo anche nelle città vicine la gente dice di "portare i gatti a trani da Irene carbonara", ma ho bisogno di un segno dal Comune, un segno tangibile e pratico, non una targa infiocchettata!". Già, la targa, ii, un premio simbolico di cui Irene stessa ha dichiarato di non sapere che farsene e che più volte ha minacciato di restituire in modo plateale per denunciare l'indifferenza rispetto a una azione instancabile e preziosa per l'intera comunità.Il tema del ragazzino, inviato a Irene dalla sua insegnante, smette così di essere solo un bel compito scolastico e dovrebbe risuonare come una domanda pubblica. Se un adolescente riesce a capire che l'eroismo non è un gesto straordinario ma una responsabilità quotidiana, perché fermarsi al simbolo? Lo studente, nel suo tema, propone l'istituzione di un fondo comunale per sostenere una clinica di pronto soccorso per animali e il lavoro dei volontari. Non come assistenzialismo, ma come riconoscimento del valore e dell'impegno."Non vi invio questa testimonianza per vantarmi di elogi che non chiedo, ma perche spero davvero che finalmente il Comun e mi ascolti e cominci a collaborare in modo serio: Occuparsi degli animali non vuol dire trascurare gli esseri umani, ma dimostrare civiltà e umanità.Forse la Città dovrebbe ascoltare quel tema. Perché quando sono i giovanissimi a indicare gli eroi, significa che gli adulti stanno rimandando da troppo tempo le decisioni che contano.