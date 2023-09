Osservatorio sulla sicurezza, cave fumanti e lavoro sottopagato tra i problemi di Trani

Si è tenuto ieri nella biblioteca comunale di Trani l'promosso dalla. L'iniziativa, a cui partecipano tutti i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale e dell'associazionismo, ha come scopo quello di fare il punto sulla situazione della legalità sul territorio.Tra i presenti il Prefetto della Provincia Bat Rossana Riflesso, il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri Massimiliano Galasso, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Pierluca Cassano, anch'egli fresco di nomina, e il Questore della Polizia di Stato Roberto Pellicone, che si sono confrontati con gli esponenti dellasu alcuni dei temi più sensibili per tutta la comunità tranese.Prima della relazione del massimo esponente del governo centrale sul territorio, il Prefetto Riflesso, sono diverse le segnalazioni ricevute e che hanno dato il via alla conferenza: in primis le segnalazioni del coordinatore territoriale della, il signor, che ha preso duramente posizione sulla questione dellee dei fumi respirati in città, ponendo l'attenzione anche sul tema delin città: il rappresentante sindacale infatti ha segnalato che sono numerosi i collaboratori delle attività locali, soprattutto della ristorazione, che denunciano condizioni lavorative difficili, molti dei quali sarebbero sottopagati o privi di tutte le garanzie sindacali e contrattuali previste dalla legge.Tra gli altri problemi del territorio segnalati in apertura dei lavori ladella città, con i conseguenti problemi relativi alla pubblica sicurezza; laa Trani infatti è stata un leitmotiv dell'incontro, partendo dalle lamentele dei partecipanti per il vertiginoso tasso di furti d'auto in zona, senza dimenticare il problema delle, come segnalato anche dal rappresentante. Di come poi questa criminalità colpisca invece i commercianti e di come questo a cascata peggiori il tessuto economico e sociale tranese ha invece parlato, presidente diRelativamente alle situazioni segnalate hanno risposto i rappresentanti istituzionali presenti all'incontro; sul tema delle cave abbandonate e dei fumi percepiti in città è intervenuto il Vice Sindaco di Trani, che ha spiegato di essere al lavoro sulla problematica che è causata, secondo l'avvocato Ferrante, dall'azione di vandali.Sul tema del rispetto della legalità sui luoghi di lavoro è intervenuto invece il, il Colonnello Pierluca Cassano, che ha chiarito come sia necessaria una maggiore collaborazione dei lavoratori stessi con le forze dello Stato, soprattutto durante gli interventi di verifica svolti direttamente sui luoghi di lavoro.IlRoberto Pellicone invece è intervenuto sulla situazione delle truffe agli anziani, chiarendo come da tempo la Polizia di Stato stia portando avanti una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema, predisponendo vademecum per la sicurezza e portando avanti campagne comunicative su diverse piattaforme.A tirare le somme dell'incontro il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, che ha ricordato come "quella dell'Osservatorio sia, che ci sta consentendo, girando tra le singole comunità, di tastare il polso rispetto alle principali problematiche vissute. E' evidente come, aldilà delle singole peculiarità, vi siano questioni collettive, a cominciare da una diffusa percezione di insicurezza che, in città a vocazione turistica come Trani, è maggiormente avvertita soprattutto nella stagione estiva. I recenti episodi di violenza verificatisi in Città e con protagonisti i più giovani sono fenomeni costantemente attenzionati in sede dianche unitamente al Tribunali per i Minorenni, e ci inducono a pensare come non si tratti di vere e proprie "baby gang" organizzate, ma di singoli fenomeni evidentemente legati ad una sempre più dilagante, che si può combattere solo intervenendo nelle scuole e nelle parrocchie attraverso percorsi che richiedono costanza ma anche molto tempo. Siamo inoltre consapevoli - ha poi aggiunto il Prefetto - che la sicurezza di una comunità non può passare solo dalla necessità, comunque impellente, di implementare una serie di attività tra cui il potenziamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e la pubblica illuminazione. Argomenti, questi, che rappresenteranno le direttrici fondamentali dei nuovi patti per la sicurezza urbana, che nei prossimi giorni andremo a rinnovare con alcuni Comuni".Il Prefetto ha ringraziato, in conclusione, tutte le associazioni ed i cittadini intervenuti: "occasioni come questa sono propizie per porre all'attenzione delle Istituzioni preposte e delle Forze di Polizia le criticità di un territorio".