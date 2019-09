Ottima riuscita per il Vespa Tour "Nelle terre di Federico": tappa anche a Trani

11 foto Vespa Tour

Grande successo in termini di partecipazione ed entusiasmo per il Vespa Tour "Nelle terre di Federico", organizzato dai Vespa Club ufficiali di Andria, Barletta, Canosa di Puglia e Trinitapoli, tenutosi il 21 e 22 settembre.Notevole è stato l'impegno organizzativo per assicurare a circa 100 vespisti provenienti da diverse regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Campania e Puglia) e dal Belgio, la visita del nostro territorio in un perfetto connubio tra passione per la mitica due ruote e bellezze storiche, culturali e paesaggistiche di particolare pregio.Intitolato al grande imperatore Federico II, lo stupor mundi, che ha caratterizzato e continua ad affascinare il nostro territorio con le numerose opere sveve presenti, il Tour ha consentito la visita guidata con esperti del settore di diversi siti: scavi di San Leucio e palazzo Mariano (Canosa di Puglia), Faro di Minervino Murge, Castel del Monte, Cattedrale di Trani, Saline di Margherita di Savoia, Ipogei di Madonna di Loreto (Trinitapoli), museo e scavi di Canne della Battaglia, Castello di Barletta.Entusiasmante ed emozionante è stato assistere anche al corteo storico e al certame cavalleresco per la rievocazione della Disfida di Barletta tenutasi dopo ben 14 anni dalla ultima edizione!I partecipanti, soddisfatti dall'articolazione del tour, hanno ripetutamente ringraziato gli organizzatori della manifestazione per l'ospitalità ricevuta, per la visita di siti storici di grande rilevanza e per la bellezza dei paesaggi esplorati percorrendo circa 200 km di caratteristiche strade murgiane e costiere. Non da meno è stato anche il gustare le prelibatezze del nostro territorio.L'iniziativa, che ha riportato alla ribalta il nostro territorio, unica nel suo genere per i Vespa club organizzatori, è stata resa possibile grazie alla articolata macchina organizzativa: circa 70 associati hanno garantito la riuscita dell'iniziativa in condizioni di totale sicurezza.