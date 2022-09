Padre Antonio Pierri festeggia 50 anni di sacerdozio

Chi non si ricorda di padre Antonio Pierri? Padre rogazionista presente a Trani per un lungo periodo dagli anni 80 ai primi anni 2000 con svariati incarichi: Rettore dei Santuari di Sant'Antonio e della Madonna di Fatima, direttore del Centro educativo antoniano e del Centro di Formazione professionale Cifir, Segretario e Consigliere della Provincia rogazionista del Centro Sud per due mandati; lo ricordiamo anche dedito alla cura della comunicazione, con l'incarico di responsabile dei periodici "Madonna di Fatima" e "L' Araldo di Sant'Antonio". Dotato di una forte personalità, condita da un aspetto serioso, a tratti apparentemente burbero, ma capace di grandi slanci di generosità e umorismo, padre Antonio ha lasciato un ricordo indelebile in tanti tranesi che sicuramente domenica prossima, 2 ottobre, alle 19 nel Santuario della Madonna di Fatima, avranno il piacere e la possibilità di rivederlo e reincontrarlo dopo tanti anni, proprio in occasione di questa celebrazione che si annuncia attesissima sia per il festeggiamento dell'importante anniversario, sia per ascoltare le sue parole sempre incisive e profonde.Sin dalla sua ordinazione, avvenuta nell'agosto di 50 anni fa nella sua Grottaglie, con la benedizione per l'occasione dall'Arcivescovo, Mons. Motolese, nella Chiesa delle Grazie ( correva l'anno 1972) p. Antonio Pierri si è sempre mostrato attento al messaggio vocazionale del Padre fondatore dei Rogazionisti, Sant'Annibale, alla cura degli ultimi, specie quando sempre a Trani ricoprì il ruolo di docente di lettere nella scuola legalmente riconosciuta e poi paritaria, dedicandosi all'istruzione e all'educazione di ragazzi disagiati ospitati nell'istituto antoniano, oggi Centro educativo, e nella scuola. Anche come responsabile dei periodici si è sempre prodigato per valorizzare e far conoscere tanti suoi confratelli.In questi anni ha ricoperto ( e ricopre tuttora) l'incarico direttore a Roma, ma il suo attaccamento a Trani resta immutato, tanto da portarlo a continuare a seguire a distanza, tramite i social ed i vari mezzi d'informazione, le sorti della nostra città.Appuntamento dunque col Cinquantesimo anniversario di sacerdozio di p. Antonio, a Trani domenica prossima, 2 ottobre, lo ricordiamo, nel Santuario della Madonna di Fatima durante la Santa Messa delle 19. Siete tutti invitati.