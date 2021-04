Palasalute di Trani, oggi e per i prossimi giorni ancora vaccini liberi per tutti gli over 60

La campagna vaccinale di massa ha preso finalmente il volo: nella giornata di ieri, lunedì 12 aprile, sono stati somministrati ben 549 dosi. «Finalmente si corre», aveva commentato il sindaco sulla sua pagina Facebook, soddisfatto del fatto che la campagna sia finalmente arrivata ad un punto di svolta.Oggi si replica: all'hub vaccinale di via Falcone si potranno presentare non solo coloro che hanno prenotato il vaccino ma anche tutti quei cittadini senza fragilità, dai 60 ai 79 anni, che non hanno effettuato prenotazione: basterà portare con sè semplicemente la tessera sanitaria. Il Palasalute rimarrà aperto fino alle 19.30.