Palazzo Beltrani, prolungata la mostra "G12" fino al 2 aprile

LUNEDì 2 APRILE 2018

DOMENICA 18 MARZO 2018.

Sarà prorogata fino al 2 aprile 2018 lapresso il Palazzo delle Arti Beltrani. La Mostra, nata da un'idea die curata da, comprende un corpo di opere riferito adattivi ine presenta una serie di lavori dedicati alla quotidianità che portano lo spettatore a riflettere sulla realtà e sulla propria condizione sociale. La particolarità di questa mostra molto stimolante è la sua eterogeneità. I lavori in esposizione non sono stati selezionati sulla base di uno stile specifico e non seguono nessun tema unitario ma sono il risultato di un insieme di esperienze ed estetiche molto diverse, a volte, anche in contrasto tra loro.I Protagonisti della collettiva sono:In occasione della Pasquetta e dell'ultimo giorno della Mostra, attività artistiche e performance live da parte dei grandi talenti pugliesi.in collaborazione in collaborazione con l'Associazione Auditoriumdi Castellana Grotte e con il Liceo Scientifico Statale V. Vecchi di Trani. Attraverso una programmazione articolata in sette concerti, si intende dar spazio a giovani talenti affidando loro repertori della tradizione musicale di alta qualità artistica al fine di metterne in luce le doti di personale interpretazione e la padronanza tecnica.Ore 19.00 – concerto di piano solo - enfant prodige Vincenzo De Angelis. il palazzo resterà aperto dalle 10 fino a fine concerto. Programma: Musiche di Bach - Rachmaninov - Chopin - Beethoven - Scarlatti - Liszt.Ticket Intero € 10,00 - Ticket Ridotto Studenti € 5,00Abbonamento € 50,00 - Abbonamento Ridotto Studenti € 25,00