Palazzo Beltrani, stasera concerto della pianista Yena Roh

La musicista si esibirà in brani di J. Haydn, C. Debussy e F. Chopin

Stasera alle ore 20:00, presso il Palazzo delle Arti "Beltrani" si terrà il concerto della pianista Yena Roh, che eseguirà brani di J. Haydn, C. Debussy e F. Chopin.Yena Roh è nata a Seoul e ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni. Già a quattordici anni ha debuttato come solista con la Korean Chamber Orchestra in Seoul e, successivamente, ha vinto numerosi premi in competizioni nazionali. Ha vinto il secondo Premio al Concorso internazionale "Città di Treviso" e il primo Premio al Concorso internazionale "Premio Annarosa Taddei" nel 2019 oltre al Salzburg Grand Prize Virtuoso Competition. La sua formazione è continuata sotto la guida di Oliver Kern, Gilead Mishory, Michel Beroff e Menahem Pressler. Ha da poco ottenuto il Master's Degree presso la Music and Performing Arts di Monaco e, attualmente, sta continuando i suoi studi con Adrian Oetiker.Per prenotazioni: associazioneauditorium@hotmail.com.