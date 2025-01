“Palestra di cittadinanza”, a Trani il nuovo corso di formazione politico-amministrativa

L'associazione Etica&Politica è lieta di annunciare l'avvio di un ambizioso corso di formazione politico-amministrativa, intitolato "Palestra di Cittadinanza", che si svolgerà dal febbraio 2025 all'aprile 2026. Questo percorso di formazione è pensato per fornire a tutti i partecipanti le competenze necessarie per comprendere i meccanismi che regolano la governance locale, promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica e rafforzare le azioni di Cittadinanza Attiva. Per i primi due appuntamenti, il corso si svolgerà in collaborazione con l'associazione filosofica "Metabolè" di Trani, grazie alla presenza del prof. Ottavio Marzocca, ex docente di Filosofia etico-politica all'Università degli Studi di Bari. Questa attività rientra nella programmazione che era stata annunciata ad ottobre, durante la presentazione dell'associazione.L'obiettivo principale del corso è formare cittadini consapevoli, capaci di trasformare le proprie idee in azioni concrete, contribuendo così a una politica più inclusiva e informata. Gli incontri, che si terranno a Trani (in un luogo consono al numero degli iscritti) ogni sabato dalle ore 16:45 alle 19:15, offriranno un'opportunità di confronto diretto con esperti di vari settori, affrontando tematiche fondamentali come democrazia, economia, diritti civili, sistemi elettorali, partecipazione politica, comunicazione politica e molto altro. I partecipanti saranno guidati attraverso un programma strutturato in tre fasi, con focus su teoria, pratica e applicazione concreta delle competenze acquisite.Il corso è completamente gratuito e aperto a chiunque desideri approfondire i temi della politica e della gestione amministrativa, senza distinzione di età, esperienza o background. È un'occasione unica per sviluppare competenze utili non solo per la propria crescita personale, ma anche per contribuire attivamente alla vita della propria comunità. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale dell'associazione www.eticaepolitica.it/formazione.Il Corso parte • SABATO 08/02/2025La politica e il governo: dalla polis alla post-democrazia - Prima parteRelatore: Prof. Ottavio Marzocca Il programma inizierà con una panoramica sulla politica e la governance, analizzando il passaggio dalla polis alla post-democrazia, i sistemi politici e le elezioni, per proseguire con una comprensione approfondita dei rapporti tra Stato e società civile e una riflessione storica sulla Repubblica Italiana e la sua Costituzione.Per partecipare, è necessario registrarsi sul sito www.eticaepolitica.it/formazione. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, visitate il sito web o contattate l'associazione tramite i canali ufficiali.