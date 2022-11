Panchine dipinte di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

In occasione delle celebrazioni della giornata mondiale del diabete del 14.11.2022, la neo nata associazione diabetici BAT "DIABAT", ha riconsegnato alla cittadinanza tre panchine ubicate all'interno della villa comunale, area parco giochi, riqualificate e dipinte di blu.Il colore blu assegnato alle panchine ha lo scopo di intercettare gli sguardi delle persone, di farle avvicinare e, con la presenza costante dei messaggi incisi, far loro sviluppare un senso di apertura alla prevenzione e conoscenza della malat-tia, che oggigiorno colpisce qualsiasi fascia di età, a partire dai bambini fino agli anziani.Era presente all'evento il vice sindaco della città di Trani, Avv. Fabrizio Ferran-te, il quale ha pubblicamente ringraziato i rappresentanti del direttivi dell'associazione (sig.ra Nicla Pasquadibisceglie presidente, Avv. Gianluca Nenna, portavoce, sigg.re Lucia Selavorolo e Rosa d'Onofrio, consiglieri, dr. Antonio Sasso, comitato scientifico) evidenziando l'importanza simbolica dell'opera eseguita, soprattutto in un momento storico contraddistinto dal co-stante compimenti di atti vandalici all'interno della succitata area della villa comunale.