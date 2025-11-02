Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno

La Paraculissima Off Trani 2025 continua a riscuotere grande successo! Anche ieri, sabato 1 novembre, la location di Via Mausoleo 25 è stata animata da numerose attività per bambini e famiglie, mostre a tema e eventi speciali.La mattinata è iniziata con le attività per bambini e famiglie, che hanno potuto divertirsi e imparare con le mostre a tema. Nel pomeriggio, alle 15:30, si è svolto l'evento speciale "L'arte come strumento di crescita personale", che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di arte e cultura.Successivamente, alle 17:00, si è svolto il seminario "Mondo reale e mondi narrativi" e "Il foglio bianco", che ha visto la partecipazione di numerosi autori e appassionati di scrittura. E per finire la serata in allegria, alle 17:30, Nonno Ciccio e il suo VERNACOLO hanno intrattenuto il pubblico con la loro comicità.Domani, domenica 2 novembre, l'evento si concluderà con le mostre a tema e con l'incontro con Guido Croci, che parlerà di "Leggere e scrivere, autore e lettore" e "Facciamo il punto".La direzione artistica, affidata al Prof. Antonio Russo, ha fatto un ottimo lavoro nell'organizzare questo evento che promette di essere un successo.Info e contatti:- Via Mausoleo 25, Trani (BT)- Email: artisticalacarvella@gmail.com- Telefono: +39 3922916576Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento unico! Vi aspettiamo domani per la giornata conclusiva!