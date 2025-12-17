Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani

Anche per questo inverno, in vista dell'abbassamento delle temperature e delle imminenti giornate festive, il servizio di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) dell'Ambito Territoriale n. 5 Trani – Bisceglie ha predisposto l'attivazione del piano di emergenza freddo, finanziato attraverso il Fondo povertà.Il piano avrà avvio dal 18 dicembre 2025 e terminerà il prossimo 28 febbraio 2026, con l'obiettivo principale di verificare, monitorare e assistere al meglio tutte le persone in situazione di estrema fragilità e a rischio isolamento sociale e relazionale, specialmente in questo periodo dell'anno.Le prestazioni saranno coordinate dalla Società Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà in qualità di Capogruppo della RTI ed effettuate concretamente dalla Croce Rossa sez. Andria e dall'associazione Trani Soccorso, partner del progetto.Le azioni da mettere in atto saranno svolte a favore di nuclei (o singole persone) segnalati dai due Servizi Sociali Professionali: in particolare verranno inviati al servizio PIS i nominativi degli utenti beneficiari e le azioni per ciascuno da mettere in atto, al fine di offrire un servizio sempre più ottimale in riferimento alle esigenze degli stessi.L'emergenza freddo prevede complessivamente per il quarto anno di servizio un incremento delle azioni, nello specifico saranno previsti complessivamente 100 interventi, distribuiti in modo equo per ciascun Comune.Nello specifico saranno svolti:Monitoraggio (telefonico e/o domiciliare) di Sorveglianza attiva che sarà programmato secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale (ad es: monitoraggio telefonico settimanale, visite domiciliari quindicinali, ecc.)Distribuzione, a seconda delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale, di pasto/bevande calde, coperte/abiti e kit igienici.Inoltre sono previste:La sensibilizzazione del territorio anche attraverso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale che, con il materiale informativo in loro possesso, potranno segnalare al Servizio, ulteriori nuclei che versano in situazioni di fragilità estrema;L'ingresso anticipato del Dormitorio Mons. Pichierri sito a Trani in via Dalmazia n. 67 dalle ore 20;L'organizzazione di un evento per la raccolta di coperte ed accessori tipicamente invernali (cappelli, sciarpe, guanti) nuovi, o in buono stato di conservazione, sia per il Comune di Trani che per il Comune di Bisceglie, il giorno 21 dicembre con l'iniziativa "Illumina il tuo Natale" con l'auspicio di poterle poi distribuire a tutte le persone che, per diverse motivazioni, si trovano a dover affrontare l'inverno per strada.Inoltre, sarà garantita la presenza dell'Unità di Strada dal mercoledì alla domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30, che provvederà al monitoraggio e alla distribuzione di coperte o bevande calde per le persone senza fissa dimora, dei due territori.Come sempre, le emergenze saranno gestite attraverso un sistema di intervento coordinato dal Servizio Sociale Professionale di Trani e Bisceglie.Si coglie l'occasione per ricordare che il servizio P.I.S. è sempre reperibile h24, 365 giorni all'anno, per emergenze sociali, attraverso il numero: 389.8759367, numero verde gratuito: 800 66 82 15 e anche attraverso l'attività di messaggistica istantanea.Grazie al lavoro costante nel tempo, questo servizio diventa sempre più strutturato e capace di soddisfare l'aumento di richieste di intervento sull'intero territorio dell'ambito, difatti la programmazione delle attività citate è attuata in base al monitoraggio attivo svolto dagli operatori per tutto il 2025 per il contrasto alla grave marginalità adulta.