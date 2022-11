Parte la rassegna Libri in...concerto, rassegna dedicata alla musica e letteratura

"Vento nel Vento" è il racconto di un decennio tumultuoso, in cui il mondo intero subiva una profonda trasformazione, e della parallela evoluzione nel rapporto fra due artisti insieme geniali e riservati, svela quanto si nascondeva tra la semplicità soltanto apparente delle melodie di Lucio e dei versi di Giulio. Ricordi perduti, rimasti annodati per sempre a un pugno di note e di parole che accarezzano e graffiano dove il nostro cuore è più sottile. Le canzoni di Battisti e Mogol sono state la colonna sonora della nostra vita, quelle armonie e quelle parole restano ancora oggi fondamentali modelli di riferimento per tutti.

L'autore sarà accompagnato alla chitarra da Domenico Mezzina.

L'Associazione Culturale Musicale "Domenico Sarro, in collaborazione con il Gruppo "Esserci", presenta Libri in...concerto. Una rassegna dedicata alla bellezza della musica e della letteratura attraverso le pubblicazioni della casa editrice Florestano di Bari.Durante ogni incontro si fonderanno magicamente lettura e musica dando origine ad una atmosfera coinvolgente e emozionante. La rassegna si apre il 6 novembre con la reading del libro di Fulvio Frezza "Vento nel Vento, dieci anni di Lucio e Giulio".Il libro