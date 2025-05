Parte "Luce Sulla Storia": Trani si illumina di cultura con tour gratuiti

La Fondazione S.E.C.A., nell'ambito del progetto promosso da ARET - Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 - "Prodotti Turistici" - , presenta "Luce Sulla Storia"; un progetto di visite guidate gratuite alla scoperta delle meraviglie del patrimonio artistico e monumentale dell'Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie: veri e propri "tour" che offriranno ai visitatori un modo unico e autentico per conoscere la storia della città, immergendosi nelle sue bellezze artistico-architettoniche, monumentali e nelle tradizioni locali in modo lento e decisamente sostenibile.L'iniziativa, che prevede il coinvolgimento attivo di partner locali, nella divulgazione e nell'organizzazione degli eventi con risonanza sulla promozione del territorio, stimolando la partecipazione e il senso di appartenenza, parte il 23 e 24 maggio con il programma "I Templari nella Puglia Medievale: La Chiesa di Ognissanti a Trani". Durante questa escursione, i visitatori parteciperanno ad una esclusiva visita a porte chiuse, accompagnati dalla sola voce narrante della guida, in cui verranno immersi in un'atmosfera magica e suggestiva. La guida "farà luce" sulla storia e sulle vicende della magnifica Chiesa di Ognissanti, una chiesa fondata nel XII secolo, come attestato da diversi documenti e che fu, probabilmente, luogo di benedizione per i crociati in partenza da Trani verso la Terra Santa.L'inizio dell'attività è previsto per le ore 18:00, con ritrovo 15 minuti prima dell'orario indicato in piazza Duomo 8/9, presso il Polo Museale di Trani con durata di circa 2 ore. Al termine percorso, alle ore 20:00, i visitatori verranno accompagnati presso il ristorante "Pelle d'oca" – Via Statuti Marittimi 30, Trani (BT) - per una degustazione di prodotti tipici locali a km 0.La visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione. Per scoprire gli altri appuntamenti del progetto "Luce Sulla Storia", per info e prenotazioni: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it