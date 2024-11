Parte un ciclo di laboratori didattici da novembre a dicembre organizzato dal “De Amicis”

Mentre sono in corso al mercoledì pomeriggio gli spettacoli teatrali gratuiti per i bambini di 5 anni, il 1°C.D. "De Amicis" di Trani avvia un ciclo di laboratori didattici gratuiti per i piccoli di 2,5 anni e 3 anni di età della città di Trani.Il primo laboratorio si intitola "CIRCOndiamoci di gioia e si terrà presso il plesso "S.Paolo", in via De Gemmis n.42, dalle 17.00 alle 18.00, il giorno 26 novembre 2024.Il giorno 28 novembre 2024, sempre dalle ore 17.00 alle 18.00, si giocherà con i percorsi di educazione stradale presso il plesso "Dell'Olio", in via Falcone n.1, con il laboratorio "Facciamoci strada".A dicembre, Babbo Natale arriva presto nel plesso "De Amicis", grazie alla sua poderosa slitta trainata dalle renne. I piccolini si divertiranno con le tante attività del laboratorio "Natale speciale", che si terrà presso il plesso "De Amicis" il 5 dicembre 2024, dalle 17.00 alle 18.00.Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it