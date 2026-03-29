Pasqua 2026, l’Arcivescovo incontra i giornalisti a Trani

In occasione della Settimana Santa e della Pasqua 2026, l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale per un momento di riflessione e per il tradizionale scambio di auguri pasquali.L'iniziativa si inserisce nel clima spirituale del tempo pasquale e rappresenta un'occasione di dialogo e confronto tra la Chiesa locale e il mondo della comunicazione. L'incontro si svolgerà lunedì 30 marzo 2026 alle ore 17.00 presso la sala incontri della Curia Arcivescovile di Trani.Durante l'appuntamento, l'Arcivescovo offrirà una riflessione legata al significato della Pasqua, rivolgendo un pensiero particolare a quanti operano nel campo dell'informazione e della comunicazione, chiamati ogni giorno a raccontare la realtà e a contribuire alla costruzione di una società più consapevole e solidale. Il momento si concluderà con lo scambio degli auguri pasquali, in un clima di cordialità e collaborazione, segno dell'attenzione della Chiesa diocesana verso il mondo della comunicazione sociale e il suo importante ruolo nella vita della comunità.