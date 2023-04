Pasqua e Pasquetta: castelli, musei e parchi archeologici aperti al pubblico

Pregevoli collezioni, mostre temporanee, percorsi paesaggistici, affacci suggestivi sulla rigogliosa terra di Puglia: è ricco e di qualità il cartellone dell'offerta culturale pensato dalla Direzione Regionale Musei Puglia in concomitanza con le imminenti festività.In occasione di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell'Angelo, Musei, Castelli e Parchi Archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno aperti al pubblico secondo il consueto piano tariffario. I siti che abitualmente il lunedì osservano la giornata di chiusura, a Pasquetta saranno regolarmente fruibili, rinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola. Il Castello Svevo di Trani sarà aperto in entrambi solamente la mattina fino alle ore 13.30; Castel del Monte dalle ore 10 alle 18:45.Le ricorrenze pasquali diventano, altresì, occasione per visitare il Teatro romano di Lecce, unico esemplare messo in luce in Puglia. Le visite in programma sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, sia di mattina che di pomeriggio, saranno gratuite e solo su prenotazione (info e prenotazioni sul portale www.visiteanfiteatrolecce.it).Nelle prossime settimane sarà, invece, possibile visitare il cantiere dell'Anfiteatro romano di Lecce, in cui di recente sono cominciati i lavori di restauro e miglioramento dell'accessibilità; uno speciale "dietro le quinte" per coinvolgere il pubblico nei lavori in corso.«Ringrazio tutto il personale - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri - e in particolare gli addetti alla vigilanza dei nostri luoghi della cultura che, nel ruolo di custodi della bellezza, hanno dato la disponibilità a garantire le aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma anche nelle successive giornate festive e durante i ponti previsti nei mesi di aprile e maggio. Questa dedizione a migliaia di visitatori attesi nei nostri Musei, non può che essere per me motivo di orgoglio».Si invita, in ogni caso, a consultare il sito della Direzione Regionale Musei Puglia musei.puglia.beniculturali.it per ulteriori informazioni.