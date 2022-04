Pasquetta a Trani, arrivano i primi turisti: area portuale chiusa al traffico

Lunedì di Pasquetta a Trani: il vento fresco di tramontana e qualche leggera nube non hanno spaventato forestieri e turisti che stanno pian piano riempiendo il centro cittadino, riversandosi nelle vie del centro storico e a ridosso dei principali luoghi d'interesse (Castello, cattedrale, porto).L'area portuale rimarrà chiusa al traffico, così come avviene nei giorni festivi. Al momento non si registrano particolari ingorghi ma in caso di traffico intenso (specialmente nelle ore pomeridiane) la Polizia municipale è pronta ad intervenire, chiudendo l'intera area portuale a partire da Piazza Plebiscito e dirottando le auto verso corso Cavour.