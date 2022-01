Passaggio a livello di via Corato, Forza Italia Trani: pronto per il 2025?

Per conoscere e sollecitare l'avanzamento delle procedure per sostituire il passaggio a livello di via Corato con un sottopasso, un summit tecnico è avvenuto tra gli esponenti del gruppo consiliare di forza Italia e gli organi deputati di RFI, il Direttore Operativo Infrastrutture Bari e la Responsabile soppressione Passaggi a Livello e Risanamento acustico. Ne è dato riscontro in un comunicato stampa inviato dal capogruppo Pasquale De Toma, che pubblichiamo integralmente."A seguito di sollecitazioni di Forza Italia Trani, nel vigilare ed essere proattivi nel merito della problematica del passaggio a livello di via Corato, interpellato il Sen. Damiani, si è tenuto venerdi un incontro in videocall con gli organi deputati di RFI, il Direttore Operativo Infrastrutture Bari e la Responsabile soppressione Passaggi a Livello e Risanamento acustico.Oltre il Senatore, erano presenti il Capogruppo in Consiglio Comunale Pasquale De Toma, il Vice coordinatore Provinciale Giuseppe La Ricchia ed il Segretario Cittadino Alfonso Mangione, per fare il punto della situazione.È emerso che entro il 10 febbraio RFI invierà gli elaborati tecnici del progetto del sottopasso per la verifica preventiva archeologica alla sovraintendenza che avrà poi 30 giorni per rispondere.A seguito di tale riscontro, sarà sviluppato il progetto definitivo e l'iter approvativo tramite la conferenza dei servizi, la verifica del progetto per la validazione e la gara per l'appalto integrato.L'appaltatore svilupperà progetto esecutivo e opera in 600 giorni con l'apertura al pubblico del sottopasso prevista per l'estate 2025 .Gli impegni sono questi e il coordinamento di Forza Italia Trani vigilerà affinchè vengano rispettate le tempistiche che vedono entro il 2022 la definizione della gara d'appalto e l'affidamento dei lavori.Forza Italia ha sempre avuto grande sensibilità per i cittadini e le tante difficoltà sopportate dagli stessi dovute al passaggio a livello che di fatto isola un intero quartiere dal resto della città".