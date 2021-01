Patrimonio, demanio, darsena e beni condivisi: attiva un mail per appuntamenti con l'assessore

E' stata attivata una mail per poter contattare l'assessore Alessandro Cervino, delegato a patrimonio, demanio marittimo, darsena comunale, amministrazione condivisa dei beni comuni ed osservatorio sulle barriere architettoniche.Gli interessati potranno scrivere all'indirizzo alessandro.cervino@comune.trani.bt.it per richiedere un appuntamento o più semplicemente per ricevere delle informazioni su argomenti inerenti le deleghe a lui attribuite dal sindaco.Gli utenti dovranno indicare nella mail se sono cittadini o associazioni (fornendo nominativi precisi), il motivo della richiesta di informazione e/o di colloquio ed un numero telefonico di contatto.