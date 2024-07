Pegaso Security Spa: nuove opportunità di lavoro a Bari e nella Bat

Per chi è alla ricerca di un lavoro, il settore della sicurezza offre nuove interessanti opportunità. Pegaso Security Spa ha annunciato la necessità di assumere 1500 nuovi collaboratori per potenziare i propri servizi a in molte province italiane.Carlo De Nigris, amministratore della Pegaso Security Spa, ha dichiarato: «abbiamo vinto importanti gare di appalto, e nelle regioni dei nord, tra Lombardia Piemonte, Veneto, Trentino Liguria ed Emilia Romagna dobbiamo assumere circa 1500 persone per poter ottemperare agli impegni assunti nei confronti dei nostri committenti.Le figure professionali richieste prevedono guardie giurate per le varie sedi in Italia, portieri e 100 figure tecniche, addette alla installazione e manutenzione di impianti di allarme e video sorveglianza.Le province coinvolte sono Milano, Lodi, Cremona, Ferrara, Bologna, Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Trento Bolzano, Mantova, Pavia, Alessandria, Torino, Pescara, Teramo Roma, Latina, Frosinone, Bari, Bat, Foggia.Attualmente, Pegaso Security Spa impiega circa mille dipendenti, inclusi operatori fiduciari, e sta cercando di ampliare il proprio organico vista la sua espansione.Nel corso del 2023, oltre 80 collaboratori della Pegaso Security Spa sono passati da contratti precari a contratti a tempo indeterminato. Il fatturato dell'azienda è in costante crescita: nel 2023 ha raggiunto i 28 milioni di euro e per il 2024 si prevede un aumento fino a 40 milioni.La tecnologia e l'innovazione sono componenti cruciali per Pegaso Security Spa, che investe continuamente nelle proprie centrali operative e nella formazione del personale. De Nigris sottolinea: «Le risorse umane sono la nostra vera ricchezza ed è per noi motivo di orgoglio poter offrire nuove occasioni di crescita professionale. Sosteniamo i nostri collaboratori anche con agevolazioni economiche, cercando di migliorare le condizioni offerte dal contratto di lavoro nazionale di riferimento».Per affrontare la sfida di trovare il personale necessario, l'azienda ha avviato accordi con le sigle sindacali, cercando di offrire condizioni lavorative più vantaggiose rispetto al reddito di cittadinanza. Pegaso Security Spa invita tutti gli interessati a cogliere questa opportunità di crescita professionale e a inviare la propria candidatura all'indirizzo email: cv@pegasosecurity.it.