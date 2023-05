Pellegrinaggio a Fatima dal 4 al 9 luglio prossimi: tutto pronto per una nuova esperienza spirituale

La presenza di una guida accreditata farà da punto di riferimento per i partecipanti

Anche quest'anno la parrocchia della Madonna di Fatima di Trani organizza un pellegrinaggio a Fatima, precisamente dal 4 al 9 luglio prossimi. Un'esperienza spirituale di grande spessore ma anche l'occasione di un viaggio di carattere culturale con la visita di altre realtà portoghesi come Porto (e degustazione dell'omonimo vino), Coimbra, con la visita del rinomato Convento del Carmelo e la caratteristica spiaggia di Nazaré. La presenza di una guida accreditata farà da punto di riferimento per i partecipanti. Resta comunque da rimarcare l'assunto principale del viaggio, incentrato sulla forte esperienza della visita a Fatima, luogo delle famose apparizioni della Madonna nei primi anni del 900 ai tre Pastorelli. Un pellegrinaggio che unirà fede, preghiera, relax e divulgazione culturale. Per informazioni rivolgersi a padre Carlo e padre Sabino.