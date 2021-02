Personale scolastico: domani vaccini solo agli under 55

A seguito di sopravvenuta comunicazione della Azienda Sanitaria Locale BT in occasione del #vaccinday del personale scolastico in programma domani, nella BAT saranno arruolati alla vaccinazione soltanto i soggetti nell'età compresa tra i 18 e i 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione da covid.Per i soggetti non arruolabili (in quanto fuori dalle indicazioni sopra riportate) nelle prossime giornate saranno organizzate sedute vaccinali dedicate, al fine di completare la vaccinazione dell'intero personale scolastico.Per quanto riguarda le attività che si svolgeranno domani a Trani nel Pala Assi, le vaccinazioni avranno inizio a partire dalle ore 10 secondo il calendario già fornito alle dirigenze scolastiche.