Piattaforma galleggiante sul Porto di Trani: presto i lavori di messa in sicurezza

La struttura che sovrasta la piattaforma galleggiante della Darsena comunale sarà presto messa in sicurezza. E' quanto disposto dal dirigente Luigi Puzziferri che ha affidato all'ingegner barese Vito Sciruicchio la progettazione per la rimozione delle strutture metalliche e vetri presenti sulla piattaforma, divenute rischiose per l'incolumità pubblica.La struttura, nata per "attività di ristorazione, attività ricettive e servizi", attualmente versa "in precario stato di conservazione, tale da rendere necessaria la rimozione". Nel provvedimento si fa riferimento anche ai lavori che dovranno essere eseguiti "con piccoli utensili, anche elettromeccanici, avendo cura di non disperdere i materiali in mare".In realtà ad oggi di quel ristorante galleggiante, è rimasto solo il ricordo: la struttura negli anni è stata utilizzata come deposito per sub e diportisti, trasformandosi in un luogo fatiscente a contrasto con la bellezza del panorama del porto di Trani.