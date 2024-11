Piazza Gradenigo e il verde di Trani, mercoledì Articolo97 organizza un incontro

il Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro

il vicesindaco ed assessore alla manutenzione del verde, Avv. Fabrizio Ferrante

l'attuale agronomo del Comune di Trani, Dottor Antonio Debellis

la società DODI MOSS S.r.l. (vincitrice della gara di progettazione per la riqualificazione della piazza)

l'Ordine degli Architetti della BAT

l'Ordine degli Ingegneri della BAT

l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

Ass. Cittadinanza Attiva OIKOS Trani

Codacons sede locale di Trani

Legambiente Trani

Legambiente Puglia

Italia Nostra - Trani.

C'è ancora molta confusione e poca trasparenza sul progetto definitivo di Piazza Gradenigo ed in generale sul verde nella città di Trani. È per rispondere alle tante domande dei cittadini che il movimento civico Articolo97 organizza un incontro pubblico denominato "Operazione Trasparenza - Piazza Gradenigo e il verde di Trani" mercoledì 27 novembre 2024 nell'omonima piazza al numero civico 5.Lo scopo è far incontrare e dialogare cittadinanza e Amministrazione per confrontarsi e chiarire cosa è stato fatto, cosa è mancato e qual è il futuro di Piazza Gradenigo e di altre zone urbane verdi della città. Sono stati invitati:Sono altresì invitate a partecipare tutte le associazioni che hanno a cuore il verde cittadino e la storia della città (guide turistiche, studiosi, storici dell'arte, ecc.).Si invitano a partecipare tutti i cittadini: è soprattutto a loro che spetta la corretta informazione su come verrà smantellata, privata di tutti i pini e ricostruita (a caro prezzo) una delle piazze più grandi, storiche e belle (un tempo…) della città.