Pierluigi Corallo su Rai Uno nella fiction "Fino all'ultimo battito"

C'è l'attore tranese Pierluigi Corallo questa sera su Rai Uno fra i protagonisti di "Fino all'ultimo battito", una serie tv italiana che si sviluppa in 6 puntate (andrà in onda ogni giovedì alle 21.15) diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido, Bianca Guaccero: Pierluigi Corallo interpreta il medico Matteo Russo.Le riprese hanno avuto luogo in Puglia, in particolar modo a Bari, mentre alcune scene della fiction sono girate nel Dea (dipartimento di emergenza e assistenza) della città di Lecce.Questa fiction su Rai Uno è un nuovo lavoro che premia la bravura del nostro concittadino, che già è stato protagonista di altre importanti produzioni televisive e teatrali. La presenza di Pierluigi Corallo è un ottimo motivo per seguire la nuova fiction di Rai Uno che si preannuncia campione di Auditel.