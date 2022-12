Piero Dotti Quartet in concerto gratuito stasera al Polo museale

Atmosfere natalizie in musica al Polo Museale per la rassegna " Sere d'incanto 2022": la Fondazione S.E.C.A. presenta lo spettacolo musicale "Carol songs" che vede protagonista l'artista pugliese Piero Dotti la cui voce sarà accompagnata da quattro talentuosi musicisti: Pippo Lombardo al piano, Gianpaolo Chiarella al contrabbasso, Alberto Di Leone alla tromba e Mimmo Scialpi alla batteria. L'appuntamento è il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 20,30 al Polo Museale di Trani.Il concerto trascinerà il pubblico in un'allegra atmosfera natalizia, dove lo swing e il blues incontreranno le contaminazioni di altri generi e la musica si tingerà dei colori della tradizione natalizia.A Natale la musica è emozione, gioia, speranza e voglia di condivisione e la Fondazione S.E.C.A. ha voluto prolungare i festeggiamenti al 26 dicembre proponendo un ulteriore evento musicale gratuito per arricchire il programma natalizio tranese.L'ingresso è libero. Per info: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.