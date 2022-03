Pittura nell'arte occidentale, una nuova iniziativa targata Arsensum

Da domani, martedì 15 marzo, inizierà una nuova avventura con la pittrice Lucia Simini. Alle ore 19.15, presso la sede dell'Associazione Arsensum, di piazza Marconi 36, a Trani, si terranno lezioni, dialoghi, approfondimenti artistico-filosofici che prenderanno spunto dall'analisi di famosi dipinti dell'arte occidentale.La pittrice Lucia Simini analizzerà un dipinto da un punto di vista tecnico e storico, mettendo in evidenza anche la corrente pittorica di riferimento. Quindi si approfondiranno filosoficamente i temi che fondano il dipinto stesso.Gli appuntamenti sono riservati a chiunque voglia cimentarsi con gli universi arte e filosofia. Non è necessario possedere nozioni o conoscenze particolari, poiché gli incontri sono aperti tutti e saranno declinati secondo una metodologia e un linguaggio adeguati anche ai non addetti ai lavori.Gli incontri si terranno nella sede dell'associazione Arsensum in Piazza Marconi, 36, aTrani, ogni martedì.