Più di 1600 domande per 7 posti di lavoro: la Provincia Bat pubblica gli elenchi degli ammessi

Sono 1641 le domande pervenute alla Provincia di Barletta-Andria-Trani per partecipare al concorso per 7 "posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato", di cui in particolare "1 posto riservato agli appartenenti alle categorie disabili, 3 posti riservati al personale interno e 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate": la determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi è pubblicata sull'Albo Pretorio della Provincia Bat.Sono davvero in tanti, dunque, gli aspiranti partecipanti al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Istruttore Amministrativo – cat. C – a tempo pieno e indeterminato presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani" il cui avviso pubblico era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi ed Esami – n.78 del 06.10.2020, e se si tengono presenti i posti riservati alle categorie protette, al personale interno e a quello delle Forze dell'Ordine, rimangono solo altri 2 posti a cui poter aspirare per i non appartenenti a queste categorie. Che sono 1572.Nella determinazione si legge infatti che "all'esito della presentazione telematica delle domande è emerso che: 45 candidati sono esonerati dall'espletamento della prova preselettiva, di cui 7 in quanto dipendenti della Provincia Barletta – Andria – Trani con rapporto lavorativo di almeno 6 mesi in virtù e per effetto di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato", e "38 in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all'80%". Dunque "1572 candidati sono ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva", mentre "24 candidati sono risultati esclusi" per difetto nell'invio, per cui il totale delle domande supera le 1600 unità.La "verifica del possesso dei requisiti di ammissione avverrà all'esito della prova scritta e limitatamente ai candidati ammessi alla prova successiva, con esclusione dei soggetti che risulteranno privi dei requisiti previsti dal bando di concorso".