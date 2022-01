Più veloce il Colle che via Tenente Morrico: forse martedì la nuova giunta

Se il Mattarella bis bene o male sembra concretizzarsi in tempi relativamente brevi, appena dopo qualche magra e un po' di "ammuina", a Trani invece al 25esimo giorno dall'azzeramento della giunta comunale ancora tutto tace. Ufficialmente.Tace il sindaco, tacciono gli assessori, quelli congedati, quelli in pectore, quelli della maggioranza, quelli dell'opposizione, gli ex e non ex, i con..tenti e gli scon..tenti. Uomini e donne, e non centra Maria De Filippi. Eppure, a proposito di C'è posta per te, pare che all'inizio della prossima settimana Bottaro uscirà finalmente allo scoperto: ufficio stampa sembra già allertato per conferenza, pronto il tasto Whatsapp per gli invii degli inviti, molto probabilmente per martedì. Ma fino ad allora, c'è da giurarci, si continuerà a discutere, fra riunioni e telefonate, e pugni sbattuti: Briguglio o Di Lernia, Capozzo o Colangelo. E le deleghe, rimescolate. Il tempo dell'attesa sta per scadere, ed anche i bandi ed i progetti.