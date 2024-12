Play & Shine. Natale tra sport e incanto, il 23 dicembre al Palazzetto dello sport

Unione, magia, emozione. Il 23 dicembre, alle ore 10,30, il Palazzetto dello Sport di Trani ospiterà "Play & Shine. Natale tra sport e incanto", esplosione di sport e arte per offrire a bambini e famiglie un'occasione speciale per vivere le emozioni del Natale. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Trani, in partnership con OPES – comitato provinciale BARI presieduto da Leonardo Occhionorelli e con la partecipazione di due straordinarie realtà sportive - Judo Trani e Balance Accademia di danza, è concepita per creare un'atmosfera festiva, in cui una digressione no stop di performance metterà in luce talenti locali e discipline affascinanti. Tra le varie esibizioni, si potranno ammirare dimostrazioni di judo acrobatico, traduzione non solo di forza fisica, ma anche di disciplina e il rispetto reciproco, fondamenta delle arti marziali. I bambini avranno l'opportunità di assistere anche a passaggi di cintura, traguardo significativo e nel percorso di crescita personale e sportiva. Punte di diamante la danza e il pattinaggio artistico che arricchiranno ulteriormente questa celebrazione del talento con ballerini e pattinatori in performance emozionanti dove grazia e tecnica si fonderanno per incantare il pubblico. Queste discipline, spesso considerate espressioni pure di arte, porteranno un tocco di eleganza e poesia, creando un contrasto affascinante con le dinamiche più vigorose delle arti marziali. L'evento è pensato per coinvolgere non solo i partecipanti, ma anche le famiglie, che potranno godere di un momento di condivisione e divertimento. Sarà un'opportunità per rafforzare i legami familiari e per insegnare ai più piccoli l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione, principi fondamentali nello sport e nella vita. In un periodo in cui le festività natalizie ci invitano a riflettere sui valori di comunità e unità, Play & Shine. Natale tra sport e incanto si propone di celebrare tali valori attraverso la potenza dell'unione tra sport e arte. Il Natale si vestirà di emozioni indimenticabili e pagine di vita...