Pnrr, Trani ammessa al finanziamento nazionale di riqualificazione urbana

Sono 21 i progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica che saranno finanziati in Puglia grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza per rilanciare l'economia dopo la pandemia), per quasi 400 milioni di euro. La Puglia è la regione con il più alto numero di progetti approvati, sul totale di 159 in tutta Italia.Anche Trani, insieme ad Andria, è tra i Comuni della Bat ammessi al finanziamento: con i fondi sarà recuperato l'ex Macello comunale per realizzare alloggi e valorizzata la fascia costiera con un parco attrezzato.