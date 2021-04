Polizia locale, approvato il regolamento per l'utilizzo delle bodycam

È approvato all'unanimità il regolamento per l'utilizzo delle bodycam da parte del personale del corpo di Polizia locale.«Finalmente le donne e gli uomini della polizia locale di Trani potranno indossare sulla propria divisa il nuovo dispositivo di protezione individuale» - è il commento del consigliere di maggioranza, Claudio Biancolillo«A tutti i consiglieri comunali che quest'oggi hanno approvato il provvedimento all'unanimità, al comando della Polizia locale e segnatamente al sovrintendente capo Carlo Ricci, e soprattutto ai componenti della prima commissione consiliare permanente che hanno direttamente contribuito ai lavori relativi al provvedimento stesso, va il mio personale ringraziamento.Ribadisco che questi dispositivi rappresentano uno dei più validi strumenti a tutela non solo degli operatori ma anche della comunità, poiché, in ogni caso, permetteranno una oggettiva e affidabile ricostruzione degli eventi».