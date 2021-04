Popolari con Bottaro: "Opposizione priva di argomentazioni alternative"

Spiace constatare che anziché apprezzare l'opportuna azione propositiva, rivolta da una forza di maggioranza all'esecutivo cittadino nell'ambito della piena cooperazione e coesione, una forza di opposizione, evidentemente priva di argomentazioni alternative, invece di elaborare autonomamente proposte programmatiche ed osservazioni critiche, cerchi di ottenere visibilità criticando genericamente di incongruenza una iniziativa interessante e ben articolata della maggioranza, ipotizzando finanche in generico disagio della stessa maggioranza.



L'iniziativa di Puglia Popolare – Popolari con Bottaro Sindaco, come facilmente evincibile dal tenore del nostro comunicato del 21 u.s., riguarda una proposta operativa, e non un sollecito agli Assessori di riferimento come strumentalmente riportato nell'intervento dell'opposizione. Trattasi di una proposta rivolta, nelle normali dinamiche politiche ed amministrative, dalle forze di maggioranza al proprio esecutivo, e tanto a conferma del pieno clima sinergico e collaborativo tra le forze che sostengono l'amministrazione. La strumentalizzazione dell'opposizione del nostro intervento come rivolto all'operato dell'Assessore alle attività produttive Avv. Marina Nenna, evidentemente, è assolutamente infondata.



Con l'occasione Puglia Popolare – Popolari con Bottaro Sindaco conferma il proprio sostegno al Sindaco Bottaro, alla sua amministrazione ed a tutti gli assessori, compresa l'Assessore Avv. Marina Nenna, con cui continueremo a lavorare in un sereno clima di confronto e collaborazione, e rinnova la piena adesione al programma amministrativo. Congetturare in maniera deduttiva e fuorviante illazioni polemiche circa un preteso disagio della maggioranza, invero inesistente per il Gruppo che rappresento rispetto a tutte le forze di governo, svela l'assenza contenutistica ed argomentativa di un certo modo di far politica che si qualifica da sé.

La recente pubblicazione di un comunicato stampa da parte della segretaria cittadina di un partito di opposizione, invero privo di contenuti programmatici ed informativi ma circoscritto unicamente a partigiane e deduttive congetture polemiche circa la rilevanza del comunicato stampa diffuso il 21 u.s. da Puglia Popolare - Popolari con Bottaro Sindaco riguardante la proposta di adeguamento operativo delle procedure amministrative in recepimento delle semplificazioni introdotte dal Decreto Sostegni per l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione, purtroppo, rende doveroso un chiarimento.