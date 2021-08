Possibile contagio covid, attività sospesa per una parrucchiera in corso Imbriani

«A causa di un potenziale contagio covid, per motivi di sicurezza e prevenzione i nostri saloni resteranno chiusi al pubblico fino a lunedì 23 agosto. I nostri saloni riapriranno al pubblico martedì 24 agosto». E' il messaggio apparso nelle ultime ore sui canali social del salone della parrucchiera Rossella Capogrosso in corso Imbriani: l'attività rimarrà chiusa per alcuni giorni a causa di un possibile contagio.Un gesto di amore nei confronti dei dipendenti e della clientela, ma sempre più raro. Si perché oramai sono davvero poche le attività che decidono di adottare le misure di sicurezza quando c'è la possibilità di un contagio tra il personale vuoi per non perdere ulteriori giornate lavorative dopo la pausa forzata nei mesi scorsi vuoi per la paura di perdere la clientela che magari decide di rivolgersi a qualcun'altro.C'è invece, come il salone di Rossella Capogrosso, si affida al senso di responsabilità, venendo meno alla legge del guadagno. Un gesto encomiabile di questi tempi.