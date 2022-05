Premi per le "mamme guerriere" della Lilt Trani

In occasione della festa della mamma l'associazione Lilt Trani ha donato, tramite un sorteggio effettuato presso l'Oncologia di Trani, un voucher percorso benessere alla mamma guerriera Teresa Tondolo. Il secondo premio è stato assegnato alla mamma guerriera Nella Leucio, che consiste in un trattamento estetico donato da Rossella Capogrosso.I festeggiamenti sono proseguiti in serata presso in un ristorante di Trani dove ha partecipato anche il presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli.«È stata una settimana intensa,ognuno di noi ha raccontato il suo vissuto di "mamma guerriera". Ho avuto l'onore di ricevere il medaglione Lilt che rappresenta il centenario dell'associazione, donatomi direttamente dal presidente - racconta la fiduciaria Lilt, Teresa Laraia. Ringrazio tutte le mamme guerriere, il nostro presidente Francesco Schittulli e il primario dell'oncologia di Trani per aver reso possibile quest'evento».