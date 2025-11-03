Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT

La prevenzione come arma fondamentale per la salute della donna. Con questo obiettivo, il Distretto socio-sanitario n.5 di Trani-Bisceglie, in stretta collaborazione con laha organizzato due giornate speciali dedicate allo screening della cervice uterina.L'iniziativa, denominata "", è rivolta a tutte le donne residenti nel Distretto, di età compresa tra i 25 e i 65 anni, che non abbiano effettuato il test negli ultimi tre anni. Gli appuntamenti sono fissati per, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L'accesso è libero e completamente gratuito, ma per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione telefonica ai numeri dei rispettivi Consultori: 0883.483336 per la sede di Trani e 080.3363317 per la sede di Bisceglie.L'importanza di questa iniziativa è sottolineata dal dott., dirigente della Unità Operativa Assistenza Consultoriale del Distretto 5. "Il carcinoma della cervice uterina rimane, per frequenza, la quarta causa di morte nella popolazione femminile mondiale", spiega Ferrucci. "Ogni anno 528.000 donne sviluppano questo tumore e 266.000 muoiono per una patologia che rimane il tumore ginecologico più frequente".Il dott. Ferrucci ricorda inoltre che, al di là di queste giornate speciali, la prevenzione è un'attività quotidiana. "Presso i Consultori pubblici è possibile effettuare lo screening per le donne dai 25 ai 64 anni secondo il programma previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, in forma del tutto gratuita e per reclutamento diretto tramite lettera di convocazione"."L'applicazione di questa fondamentale misura di prevenzione – conclude Ferrucci – ha reso negli ultimi anni costante la riduzione dell'incidenza e della mortalità per questo tipo di tumore. Ciò ci consente di dimostrare che salvare la vita della donna è possibile già a partire dalla Sanità del territorio, dove il Consultorio Familiare rimane un punto di riferimento per tutti, con accesso libero e gratuito".Il pap-test è un esame di screening non doloroso, si effettua in donne anche senza alcun segno di possibile malattia e ha lo scopo di individuare precocemente tumori del collo dell'utero o alterazioni che potrebbero diventare tali. Va eseguito ogni 3 anni (in base alle normative regionali) a partire dai 25 anni o dall'inizio dell'attività sessuale. Le donne in menopausa devono sottoporsi all'esame almeno fino ai 65 anni di età.