Trani si è tinta di rosa con LILT

L'ondata rosa è partita dalla villa, con tante donne che hanno partecipato alla passeggiata e che hanno condiviso la loro storia o quella di donne a loro care; chi non c'è più, chi ancora sta lottando, si sono unite in un grande abbraccio collettivo fatto di sostegno reciproco, speranza e fiducia verso il futuro. Il sentire comune è: prevenire può salvare davvero la vita, per questo motivo non bisogna mai essere superficiali, non pensare che "tanto a me non capiterà mai".

Proprio il messaggio di speranza, di solidarietà e condivisione è ciò che ha mosso la LILT a organizzare questa passeggiata, come ha dichiarato Maria Mazzilli, referente LILT a Trani: "Oggi, 19 ottobre, si celebra la giornata internazionale contro la lotta al cancro al seno, promossa dall'organizzazione Mondiale della Sanità. La LILT, come Lega Italiana Lotta ai Tumori, è affiancata dal Ministero della Salute. Oggi siamo qui in piazza Plebiscito per dimostrare alle donne che siamo qui per aiutarle ed essere di supporto. Ringraziamo tutte le associazioni e le persone che oggi hanno deciso di partecipare a questa passeggiata"

A fianco della LILT vi sono state anche altre associazioni: FIDAPA, l'AGE, la Società Dante Alighieri, Il Raggio Verde, il Club Unesco, il Lions Club Ordinamenta Maris, il Rotary Club e l'AMMI Donne per la salute.

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno; numerose sono le iniziative prese per sensibilizzare il più ampio numero di persone possibile verso questo tema, tra cui la "Passeggiata in rosa" di ieri mattina, organizzata per la seconda edizione da LILT. Tutti i partecipanti, o meglio, le partecipanti vista la partecipazione esclusiva di donne a questa passeggiata, si sono ritrovate in piazza Plebiscito per una passeggiata sul lungomare e terminata a piazza marinai d'Italia.