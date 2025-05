Premio Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: il “De Amicis” arriva al 2°posto

Si è concluso il Premio nazionale Banca d'Italia "Inventiamo una banconota": per il secondo anno consecutivo le classi 5F e 5G del 1°C.D. "De Amicis" hanno partecipato e hanno superato prima la selezione Interregionale (Puglia, Campania, Basilicata) vincendo un premio in denaro pari a €2.000, poi hanno preso parte alla gara conclusiva che si è tenuta a Roma e si sono classificati al 2° posto a livello nazionale, vincendo un premio in denaro per la scuola pari a €2.500.Il Premio ha coinvolto 620 scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota "immaginaria".Il tema del Premio per l'a.s.2024/2025 è stato "Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l'economia al servizio dei giovani".Il tema è stato scelto per far riflettere su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria.Lo sviluppo della banconota immaginaria è partito da un messaggio semplice e coinvolgente: la consapevolezza dell'importanza di una gestione prudente e lungimirante delle proprie finanze. I sogni di ciascuno si traducono in realtà anche investendo su sé stessi e privilegiando lo sviluppo della propria cultura economica.La giuria nazionale, presieduta da Massimo Doria, Vice Capo del Dipartimento Circolazione Monetaria della Banca d'Italia, era composta dal Dirigente della Direzione generale per lo studente, inclusione e orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal Dirigente del Servizio Gestione Circolazione Monetaria della Banca d'Italia e da incisori della Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che hanno riconosciuto l'alto valore del bozzetto dei nostri alunni.Come già accaduto durante la cerimonia di premiazione a Bari, anche a Roma i bambini della 5F e 5G hanno spiegato il percorso che li ha portati ad elaborare il loro bozzetto, mostrando di aver compreso lo scopo e il tema del Premio.Ogni bambino ha il primario obiettivo di crescere, una crescita che evolve nell'adolescenza e poi nella maturazione del giovane adulto e che prepara ad una maggiore e definitiva stabilità. Nella banconota immaginaria, i nostri alunni hanno evidenziato questo percorso e i collegamenti tra la capacità di risparmiare e di moltiplicare le proprie risorse finanziarie e il naturale sviluppo che riguarda ciascuno di noi sottolineando che il risparmio è uno dei fattori fondamentali che consentono di raggiungere nel tempo i propri obiettivi.I più vivi complimenti agli alunni della 5F e della 5G ed alle docenti che li hanno guidati Monica Lauro e Roberta Pignatelli.