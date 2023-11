Premio  (e riconoscimento) nazionale per Giovanna Di Meo, eccellenza tranese

Lei è la dottoressa Giovanna di Meo, giovane medico chirurgo che lavora presso il Policlinico di Bari, reparto Bonomo. Parliamo di un'eccellenza nel campo della Medicina ed in particolare dell'endocrino chirurgia. Un profilo medico di alto livello, quello della dott.ssa di Meo, che dona lustro alla nostra città, Trani, il luogo delle sue origini, dove ha cominciato gli studi e si è fatta conoscere e si è affermata fino ad oggi per le sue qualità professionali e, prima ancora per la sua forte propensione agli studi.Ed oggi, appunto, raccoglie i frutti di tanti sacrifici ed impegno. Ecco infatti per la nostra dottoressa di Meo un importante riconoscimento nazionale: si tratta del Premio giovani della Società Italiana Unitaria di Endocrino Chirurgia (S.I.U.E.C.), un riconoscimento alla carriera per giovani chirurghi bandito per la prima volta dalla stessa società scientifica, che si occupa della patologia chirurgica di tiroide, paratiroide, pancreas e surrene. Il premio è stato conferito in onore del Prof. Celestino Pio Lombardi, recentemente scomparso, in occasione del V congresso nazionale S.I.U.E.C. tenutosi dal 9 all'11 novembre a Cagliari.