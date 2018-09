Premio Megamark: oggi il vincitore della terza edizione, ospite speciale Veronica Pivetti

Si svolgeràl'attesa premiazione delladel '', il concorso letterario promosso dalla, rivolto alle case editrici di tutta Italia e agli autori esordienti nella categoria narrativa.Due gli appuntamenti in programma nell'ambito delle manifestazioni de 'I Dialoghi di Trani', con la conduzione straordinaria dell'attrice, regista e conduttrice televisivaAllealsi terrà un caffè letterario con gli autori dei romanzi finalisti;si racconterà nell'incontro 'Per affrontare le paure l'importante è non prendersi troppo sul serio', presentato dalla giornalistaSeguirà, alleal, la cerimonia di premiazione condotta da; il vincitore e gli altri quattro finalisti saranno premiati dal presidente della Fondazione Megamarkdallo scrittore, vincitore della 1ª edizione del premio letterario con 'Maria di Isili'. Ospite della premiazione saràpresidente del Premio Italo Calvino dedicato a scrittori esordienti e inediti e giunto alla trentaduesima edizione.Cresce, dunque, l'attesa per la proclamazione del vincitore e luci puntate sui cinque romanzi finalisti, scelti tra le 53 opere pervenute da tutta Italia, da una giuria composta da personalità del mondo della cultura e dell'informazione: 'L'animale femmina' (Ed. Einaudi) di Emanuela Canepa, 'Voragine' (Ed. Il Saggiatore) di Andrea Esposito, 'Il segreto di Pietramala' (Ed. La nave di Teseo) di Andrea Moro, 'L'estate muore giovane' (Ed. Nottetempo) di Mirko Sabatino e 'La splendente' (Ed. Feltrinelli) di Cesare Sinatti.La valutazione finale è stata affidata a una giuria popolare composta da 40 lettori che, attraverso il loro giudizio, decreteranno il primo classificato, vincitore del premio di 5.000 euro messo in palio dalla Fondazione Megamark; agli altri finalisti sarà consegnato un riconoscimento economico di 2.000 euro ciascuno.Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese. La Fondazione Megamark è la onlus costituita nel 2000 dall'omonimo Gruppo, realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata con oltre 500 punti vendita presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria e circa 5.000 collaboratori. Attraverso la Fondazione, il Gruppo Megamark sostiene e promuove iniziative e progetti con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera.