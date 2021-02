Prenotazione vaccino anti-Covid per over 80: il portale PugliaSalute non funziona

Sarebbe dovuto partire oggi alle 14 il servizio online di PugliaSalute attraverso il quale poter prenotare la vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Ma al momento il servizio risulta ancora in fase di attivazione e chiunque abbia provato ad accedere ha trovato una schermata in cui si legge "Il servizio è attivo dalle 14 dell'11 febbraio 2021", anche se le 14 sono passate da un pezzo. In attesa di vedere se almeno le farmacie siano state attrezzate per farlo nella giornata di oggi, continueremo a monitorare il sito per darvi la giusta informazione in merito.Alle 15:40, un nuovo messaggio: «Il servizio - si legge - è in fase di attivazione. Puoi prenotare la vaccinazione anche tramite CUP e in farmacia. Approfondisci su Speciale Coronavirus».