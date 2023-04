Presentate le iniziative del Duc ai rappresentanti comunali

"Il DUC, Distretto Urbano del Commercio, di Trani non deve diventare oggetto di strumentalizzazione politica in quanto nasce con l'obiettivo di mettere in rete le imprese commerciali cittadine, indipendentemente dal colore politico di chi governa".Ad evidenziarlo ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, assessori e consiglieri, è stato il manager di Distretto, Mario Landriscina, nel corso di un incontro a Palazzo di Città.Distretti Urbani del Commercio che rappresentano l'idea strategica innovativa per realizzare progetti nei quali i cittadini, le imprese e ogni soggetto pubblico e privato sono liberamente aggregati per fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio."Personalmente, ha dichiarato il dott. Landriscina, ho seguito da vicino lo sviluppo dei Distretti Urbani fin dalla loro gestazione, visitando quelli già presenti a Londra e Barcellona e, come dirigente regionale della Confesercenti Puglia, anche l'istituzione della Legge Regionale con cui sono stati introdotti i Distretti Urbani del Commercio fino all'emanazione, nel 2017, del primo bando, con cui si è avviata la fase costitutiva dell'Associazione di Distretto per continuare con la partecipazione al 2° e 3° bando nel 2019 e 2021, entrambi finalizzati alla realizzazione di iniziative di vario tipo per rilanciare e riqualificare le aree individuate dai Comuni per sperimentare azioni di co-governance pubblico-private attraverso servizi innovativi e digitali alle imprese, ai turisti ed ai cittadini.Il comune di Trani, grazie al forte interesse del sindaco Bottaro che ha da sempre creduto fortemente alle politiche di valorizzazione e riqualificazione del settore turistico commerciale dei Distretti, ha partecipato a tutti i Bandi fin qui pubblicati dalla regione Puglia, credendo che la collaborazione tra il Pubblico (l'Amministrazione comunale) ed il Privato, (ossia le rappresentanze datoriali riconosciute a livello regionale come Confesercenti e Confcommercio), attraverso scelte strategiche condivise, ben delineate ed in linea con la Politica di programmazione Regionale, potesse essere l'unica strada possibile da perseguire promuovere iniziative di riqualificazione e di incentivazione alla valorizzare delle micro piccole imprese, in particolare gli esercizi commerciali di vicinato.Purtroppo la Pandemia Covid ha ritardato di parecchio la realizzazione delle attività progettuali candidate al 2° Bando facendoci arrivare a definirle in questi giorni, trascurando quelle previste nella progettazione candidata al 3° Bando, cui ci si dedicherà a partire dai prossimi mesi"."E' necessario sottolineare, ha evidenziato invece l'assessore Amoruso, che i commercianti e le piccole imprese turistiche tranesi inizino a considerare le iniziative inserite dai Distretti Urbani del Commercio quali attività dedicate e realizzate a vantaggio delle Categorie Imprenditoriali commerciali e turistiche, non certo nell'interesse dei singoli. Si deve dunque inizia a ragionare in termini di Sviluppo Integrato e di Sistema delle attività imprenditoriali al fine di cercare di risolvere problematiche strutturali, spesso e volentieri legate, in una nuova ottica delle Politiche di Distretto, di Rigenerazione di Spazi ed Aree Pubbliche che dovranno prevedere non solo rifacimenti edilizi, ma anche progettazione di questi con obiettivi di funzionalizzazione e animazione sociale e di sostenibilità economico-ambientale.In una prima fase, ha detto ancora Amoruso, la sperimentazione si concentrerà in un'area cittadina, ben delimitata e definita (il Centro Storico, il Centro commerciale più rilevante con un'appendice verso la costiera SUD), scelta proprio quale zona interessante da un punto di vista economico, oltre che storico e di interesse culturale-turistico sul quale costruire azioni sinergiche a vantaggio dei negozi di vicinato. Nulla vieterà in futuro di applicare tale sperimentazione anche ad aree periferiche che si potrebbero prestare a progettualità di riqualificazione socio-urbanistica integrata".A tal proposito il dott. Landriscina ha ricordato ai presenti che sin da Maggio scorso, l'Associazione di Distretto Urbano, costituita tra il Comune di Trani, Confesercenti e Confcommercio, ha organizzato, in partnership con l'Ordine degli Architetti della Provincia B.A.T., un seminario finalizzato alla discussione su Politiche Organiche di Riqualificazione del Commercio/Turismo, integrate con i Piani di Rigenerazione Urbana, in particolare con il progetto PINQUA Costa Nord" da realizzarsi nella zona Nord della Città.Nel corso dell'incontro è stato evidenziato lo stato dell'arte delle iniziative del secondo bando DUC avviate a Trani, in particolare l'istituzione dell' Ufficio di Management presieduto dal Manager di Distretto nella persona del dott. Mario Landriscina, il disciplinare di qualità approntato per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la piattaforma digitale per la vendita e consegna a domicilio online e relativa App, i murales di cui il primo realizzato sul muro della ex strettoia di Pozzopiano e gli altri due da realizzare sul piazzale della Stazione Ferroviaria; il Teatro mobile all'aperto in piazza Teatro e il sistema di videosorveglianza da installare in Villa Comunale. Tra le iniziative è previsto anche l'allestimento dell'Infopoint del D.U.C. in piazza della Repubblica con servizi di mobilità ciclistica e consegna pacchi.