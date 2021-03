Presentato in Regione il documento di contrasto alla povertà educativa

«Vogliamo tornare a porre al centro del dibattito politico i bambini e i ragazzi. Iniziamo oggi un percorso che spero possa portare a risultati importanti per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza». A dirlo la consigliera regionale del Partito Democratico, Debora Ciliento, durante la conferenza stampa avvenuta questa mattina nella sede della Regione Puglia per la presentazione del lavoro svolto dal PD in questi primi mesi di Governo. Particolare attenzione ha ricevuto il Documento politico per contrastare la povertà educativa.«Il documento mira a creare una comunità educante - continua Ciliento -, capace di sostenere il percorso di crescita dei minori. Sarà importante il lavoro di equipe che sarà messo in atto dagli assessorati regionali con il prezioso coordinamento degli uffici dei Servizi Sociali professionali dei comuni e degli Ambiti territoriali dei piani di Zona.Questo percorso, che parte da un lavoro in sinergia tra gli assessorati al Welfare, alla pubblica Istruzione, allo sport e alla cultura, modifica l'approccio al mondo dei più piccoli che non subiranno più le singole scelte della politica, ma saranno finalmente al centro della stessa, mettendo a sistema le proposte d'intervento.In linea con il Programma della Regione Puglia, il documento vuole essere uno strumento di confronto per dare risposte concrete ai bisogni delle nuove generazioni. Vogliamo, ad esempio, puntare a recuperare spazi a misura di bambino, realizzare scuole sicure a partire dagli asili nido, offrire servizi di doposcuola e sportelli di ascolto per le famiglie. Per questo tra gli obiettivi vi è la creazione di tavoli di programmazione e di confronto con l'intendo di stilare un progetto completo che veda i bambini e i ragazzi destinatari diretti dell'intervento politico e arrivare all'istituzione dell'Osservatorio Regionale che metta a sistema le diverse istituzioni che si occupano di minori e che analizzi attentamente i dati che riguardano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza sotto i diversi aspetti. Dalla conferenza di oggi è partita la richiesta di un Consiglio Regionale monotematico sul mondo dell'Infanzia: questo ad indicare la particolare attenzione che il Presidente Emiliano e l'intero Governo regionale hanno nei confronti dei più piccoli».